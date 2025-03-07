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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:58
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        1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        Yarın

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

        20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ali Yılmaz

        9 Mart Pazar

        13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Burak Olcar

        16.00 Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

        16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi

        20.30 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

        10 Mart Pazartesi

        13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Oğuzhan Çakır

        16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

        16.00 Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Yusuf Ziya Gündüz

        20.30 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

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