ALES başvuru işlemleri 24 Temmuz'da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2'ncisi için hazırlık içinde olan adaylar sınav tarihini heyecanla bekliyor. Peki, 2018 2. ALES başvuru ne zaman bitiyor? ALES başvuru nasıl yapılır? İşte 2018 ALES başvuru ve sınav tarihi...

ALES BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR? 2018

24 Temmuz'da başlayan 2. ALES başvuruları 2 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek.

Adaylar, ALES başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek gerçekleştirecek.

2. ALES NE ZAMAN?

2018 2. ALES sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

SARAÇ'TAN ALES AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."

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