2. Gastro Afyon Lezzet Festivali başladı

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve gastronomi turizmi için büyük bir potansiyeli barındıran Afyonkarahisar’ın mutfağını ve yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtacak 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali Afyon Efelerinin gösterisiyle başladı.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan konuştu. Kalkan festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİ ŞEHRİ OLMAYI HAK EDEN BİR İL

Ardından Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz konuştu. Açıköz: “Festival süresince Afyonkarahisar’ın coğrafi işaret tescilli ürünleri, coğrafi işarete aday ürünler ve aday olması düşünülen ürünler ile yemekler hazırlanacak ve katılımcılara ikram edilecek. Gastronomi festivalleri son dönemlerde oldukça ilgi görüyor. Afyonkarahisar gastronomi şehri olmayı hak eden bir il. Bugün büyükelçilerimiz, şeflerimizde burada ne kadar zengin bir mutfak olduğunu görecektir. Gastro Afyon Lezzet Festivalinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivalin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

LEZZETİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise konuşmasında Afyonkarahisar’ın termal, mermer, tarih ve zaferin dışında lezzetinde başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Yöresel lezzetlere sahip çıkılması gerektiğine de değinen Milletvekili Yurdunuseven, Gastro Afyon Lezzet Festivali bu anlamda ilimizin lezzetlerinin tanıtılmasında büyük fayda sağlayacağını belirtti.

İLİMİZİN DEĞERLERİNİ ÇOK YÖNLÜ OLARAK TANITIYORUZ

Son olarak konuşan ve turizmin son dönemde çok yönlü olarak geliştiğine değinen Vali Mustafa Tutulmaz: “Bugün 2’incisini yaptığımız Gastro Afyon Lezzet Festivali ile ilimizin önemli bir değerine parmak basmak istedik. İlimizi tanımlarken termalin mermerin, zaferin ve lezzetin merkezi diye tanımlıyorduk. Son yıllarda sağlık ve sporun merkezi kavramlarını de ekledik. Çok yönlü olarak ilimizin değerlerini tanıtmaya ve bu değerleri işe, aşa dönüştürmeye başladık. Son dönemde turizmin çok yönlü olarak gelişmekte olduğunu görüyoruz. Geçmişte turizm sadece deniz ve kültür turizmi olarak ele alınıyordu. Ancak şimdilerde bu alanda tıkanma meydana geldi. İnsanların farklı şeyleri keşfetme güdüsü, ihtiyacı ortaya çıktı. Bunun bir sonucu olarak ta alternatif turizm yolları daha da gelişmeye başladı. Gastronomi de geleneksel turizmin yanında alternatif turizminin konusu oldu. Gelenekseldi çünkü her gidilen yerde yeme içme kültürüne bakma, onu deneme ve arkasından onları değerlendirme de toplumların genel olarak alışkanlığı içerisindeydi. Ancak son yıllarda sadece Gastronomi anlamında gezilerin olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

YOL ÜSTÜ TURİZMİNİ İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Afyonkarahisar’ın yol üstü turizminde önemli bir il olduğuna dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz: “Bir taraftan tarih boyunca önemli kültürlere ev sahipliği yaparak lezzet kültürüne farklı bir katkı sağlamış, bir taraftan da günümüzde çok sayıda kişi ilimizden geçmek suretiyle lezzetlerimizi tatma imkânı bulmaktadır. Bu durum aslında çok yönlü olarak elimizi güçlendiriyor. Hem geleneksel kültürümüzü yaşatmamıza, hem de bundan belirli bir parasal değer kazanma imkânımız var. Yani ürettiğimizi satabiliriz. Günde buradan neredeyse bir milyona yakın insan geçiş yapıyor. Bu aslında ilimiz adına önemli bir nimettir. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Otellerimize çok sayıda misafir geliyor. 27.000 yatak kapasitemiz var. Bu yatak kapasitemizin önemli bir oranda doluluk oranıyla devam ettiğini gördüğümüzde gastronominin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Festivale gelen şeflerimiz lezzetlerimize yenilikler ekleyebilir. Bu şeflerimizden faydalanabilirsek geleneksel mutfağımızın yanında yeni mutfaklara da sahip oluruz. En önemli hususta şu. Çok sayıda öğrencimiz burada aşçılık ve mutfak eğitimi alıyor. Onların şeflerimizle teması onları motive edecektir” dedi.

SON İKİ YILDAKİ ETKİNLİKLERİMİZDE AFYON ARTIK TURİZM ŞEHRİ

Afyonkarahisar’ı marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz diyen Vali Mustafa Tutulmaz: “Gastro Lezzet Festivali bunun bir parçasıdır. Okuduğum bir makalede turizm denince akla sadece Antalya, İzmir, Muğla ya da Afyon mu gelmeli diye bir ifade vardı. Bu beni çok mutlu etti. Benim de yapmak istediğim buydu. Artık turizm denince akla ilk gelen il Afyon oluyor. Bu bizleri oldukça mutlu etti. Bu kendiliğinden olmadı. Son 15 yılda yapılan yatırımlar, son iki yılda yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile Afyonkarahisar artık bir turizm şehridir. Artık turizm denince akla gelen 5-6 vilayetten birisi de Afyonkarahisar’dır. Ne kadar övünsek azdır. Ben öncelikle Türkiye Aşçılar Federasyonuna, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneğine, valiliğimiz bünyesinde çalışan ve bu festivale emek veren arkadaşlarıma, kamu, kurum ve kuruluşlarına, üniversitelerimize teşekkür ediyorum. Halkımız ve esnafımız destek oldukça bu etkinlik kalıcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve misafirler Afyon mutfağından lezzetlerin yer aldığı stantları ziyaret ettiler. Mutfak atölyelerini, haşhaş ezme standı, kadınların sıcak sıcak hazırladığı hamur işleri lezzetlerini, Afyon yumurtasının çeşitlerini, Afyon sucuğununum pişirildiği standı protokol üyeleriyle birlikte ziyaret eden Vali Mustafa Tutulmaz, emeği geçen ve festivale destek olan herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında pişirilen 3 tonluk aşurenin dağıtımına ilgi oldukça yoğundu. Aşure dağıtımı sonrası sema gösterisi sunuldu.

Profiterolden yapılan Afyon kalesi, lokumdan yapılan Türkiye haritası, kaymak ve muzun birleştirildiği yeni lezzet, kabak süslemeleri ve dana çevirme en çok ilgi gören stantlar oldu.

Atölye çalışmalarında ise Afyonkarahisar’ın coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali Park Afyon yanında yarın da devam edecek.