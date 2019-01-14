Uygun fiyatlı uçak bileti kovalayanlar Hong Kong'un bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pacific sayesinde ihya oldu.

Geçen yıl 75 bine yakın uçuşla 32 milyonu aşkın yolcu taşıyan şirket Londra aktarmalı Lizbon - Hong Kong uçuşunda eşine az rastlanır bir fiyat verdi.

Ortalama fiyatı 16 bin dolar olan birinci sınıf biletler bir süreliğine onda bir fiyatından dahi ucuza, 1512 dolara satıldı ancak durumun bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Cathay Pacific yetkilileri sistemdeki girdi hatası nedeniyle Avrupa çıkışlı bilet fiyatlarının internet üzerinden düşük fiyatla satıldığını açıkladı fakat satılan biletlerin iptal edilmeyeceğini duyurdu.

Düşük fiyatlı kaç biletin satıldığı açıklanmazken, çok az sayıda yolcunun bu fiyatlardan bilet aldığını ve söz konusu kişilerin "memnuniyetle ağırlanacağı" belirtildi.

Geçen yıl 115 milyon dolar zarar eden Hong Kong merkezli şirket 1 ay içerisinde ikinci kez benzer sorunla karşılaşıyor. 2 hafta önce de 16000 dolarlık birinci sınıf Vietnam-New York biletleri bir başka sistem arızası nedeniyle 675 dolara satılmış ve şirket o zaman da biletleri iptal etmemişti.

Geçen yıl bir siber saldırı esnasında 9 milyon yolcunun kişisel bilgilerini koruyamayan Cathay Pacific bilişim altyapısının incelendiğini açıkladı.

Geçmişte başka havayolu şirketleri de benzer hatalar yaparken yolcular her zaman bilet konusunda aynı şansa sahip olmayabiliyor. Örneğin, United Airlines, 2015 yılında 100 doların altında satılan biletleri iptal etmişti.

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