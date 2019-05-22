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YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 kişinin öldüğü kazada sürücü tahliye edildi, oğlunu kaybeden baba isyan etti

İHA

Antalya’da geçen sene iki kişinin hayatını kaybettiği, 21 öğrencinin ise yaralandığı kazada tanker sürücüsü Özkan Kepez’in tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Kazada oğlunu kaybeden acılı baba Mustafa Çakır ise verilen karar karşısında, “Mahkeme heyeti yurt dışı yasağı koydu. Koyduğun yasak nedir? Adama ceza vermiş oluyor. Sen adama ödül verdin. Bize de ömür boyu çekeceğimiz bir evlat acısı verdin” dedi.

Kararı duyan baba isyan etti

Kaza, geçtiğimiz sene 19 Nisan’da saat 08.30 sıralarında, Antalya-Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs yan yatarak ters döndü. Kazaya ilk müdahaleyi ise yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 21 ÖĞRENCİ İSE YARALANDI

Jandarma ekipleri, çevredekilerin tepki gösterip, saldırıda bulunmaması için tanker sürücüsü Özkan Kepez'i bölgeden uzaklaştırıp gözaltına aldı. Yaklaşık 10 ay tutuklu yargılanan Kepez, bugün karar duruşmasına çıktı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkan Kepez, şikayetçiler ve iki tarafın avukatları katıldı. Mahkemede, taraf avukatları sanık Kepez’e şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Özkan Kepez’in avukatı ise, Kepez’in 10 ay tutuklu kalması göz önünde bulundurularak, beraatini talep etti.



SANIK: "2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Söz hakkı verilen Özkan Kepez, kaza yerinden kaçmadığını ileri sürdü. Kaza sonrası yaralıları araçtan çıkarttığını iddia eden Kepez, “Onları çıkarttım sonra sağlık ekiplerini aradım. Ancak bu olay nedeniyle can güvenliğimin tehlikede olduğunu düşünerek, yoldan geçen tırı durdurdum ve petrole kadar gittim. Sonra jandarmayı aradım. 2 kişinin ölümüne neden olduğum için pişmanım. Ben kazayı yaptığım gün tam olarak yorgun değildim. Alkolsüzdüm” dedi.

“BEN CEZAM NEYSE ÇEKMEK İSTİYORUM”

Son sözünü söyleyen Kepez, “Ben cezam neyse çekmek istiyorum. Vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Mahkemenize bırakıyorum” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti sanığa ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tanker sürücüsünün tahliyesini kararlaştırdı.

“BÖYLE BİR ADELETE İNANMIYORUM”

Kazada hayatını kaybedenlerden Veli Çakır'ın (14) babası Ramazan Çakır, oğlunu kazadan bir gün sonra toprağa verdiğini söyledi. Çakır, “Sanık, 45 gün dışarıda gezdi. Bizim şikayetlerimiz doğrultusunda tutuklandı ve 10 ay yattı. 2 ölü var karşılığında alınan ceza 10 ay. Neymiş iyi hali göz önünde bulundurulmuş. Eğer benim oğluma kaza yerinde yardım etseydi belki şimdiye benim oğlum kurtulacaktı. Orada ağır yaralılar vardı. Çarptı ve ortadan kayboldu. 12-13 sene ceza alır diye bekliyorduk. Böyle bir adalete inanmıyorum. Benim sana kastım varsa arabayla çarpsam demek ki 2 ay yatacağım” dedi.

“ADAMA ÖDÜL, BİZE DE EVLAT ACISI VERDİN"

Sanık hakkında her türlü delilinin mevcut olduğunu kaydeden Çakır, “Biz ömür boyu çekeceğimiz acı karşısında onun 10 ay almasını yakıştıramadım. En az 12 sene alması gerekiyordu. Bir üst mahkemeye gitmem gerekmiyor. Yargı burada verilir. Bütün iyi halleri göz önünde bulundurularak 10 ay yattı çıktı. Yurt dışı yasağı koydu. Koyduğun yasak nedir? Adama ceza vermiş oluyor. Sen adama ödül verdin. Bize de ömür boyu çekeceğimiz bir evlat acısı verdin” diye konuştu.

“BU KARARA ŞOK GEÇİRDİM”

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Duyan’ın oğlu Ali Duyan ise, mahkeme heyetinin verdiği karara çok şaşırdığını söyledi. Duyan, “Kaza günü oradan geçen Sakaryalılar kazaya müdahil olmuş. Sanık arabayı kilitlemiş oradan kaçmış. Sakaryalılar çıkarmış. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Bu karara şok geçirdim” ifadelerini kullandı.

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