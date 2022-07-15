2. Kosova Savaşı önemi ve özeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih 2. Kosova Savaşı Önemi ve Özeti: Kosova Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
ABONE OL

2. Kosova Savaşı önemi ve özeti: Kosova Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve tarafları

2. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişinin ve bölgenin Türk yurdu hüviyeti kazanmasının en önemli aşamalarından bir tanesidir. Osmanlı Devleti ile Haçlı ordularını karşı karşıya getiren 2. Kosova Savaşı hangi padişah döneminde oldu? Kosova Savaşı nerede yapıldı? Yaşanan savaşın ardından, ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, 2. Kosova Savaşı Türk tarihi açısından önemi nedir? Merak edilen tüm sorulara cevap verdiğimiz yazımızı sizler için hazırladık.

2. Kosova Savaşı Önemi ve Özeti: Kosova Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
2. Kosova Savaşı önemi ve özeti
0:00 / 0:00

Büyük bir zaferle kazanılan ve Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki varlığını kesinleştiren 2. Kosova Savaşı nerede yapıldı? İşte, 2. Kosova Savaşı’na dair tüm detaylar…

Kosova Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Kosova Savaşı ya da 2. Kosova Meydan Muharebesi; Osmanlı Devleti ile Eflak, Boğdan, Macar ve Polonya krallıklarından meydana gelen Haçlı orduları arasında yapılmıştır. Sonunda, Osmanlı Devleti’nin savaş alanından galip ayrılan taraf olduğu, 2. Kosova Savaşı tarihi 1448’dir.

Peki, Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan 2. Kosova Savaşı hangi padişah döneminde oldu? 17 – 20 Ekim 1448 tarihinde yapılan 2. Kosova Savaşı sırasında, tahtta olan Osmanlı padişahı, 2. Murad’dır.

Kosova Savaşı Özeti

Osmanlı Devleti’nin Rumeli coğrafyasındaki ilerleyişi, Macar Krallığı’nı tedirgin ediyordu. 1444 yılında gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sonuçlanmış olan Varna Savaşı da bölge krallıklarını Osmanlı Devleti’ne karşı yeni ittifak arayışlarına itmişti. Bu arayışın neticesinde, 4 prenslik bir araya gelerek, Osmanlıların bölgedeki üstünlüğüne son vermek amacıyla bir Haçlı ordusu oluşturdular.

Gerçekleşecek olan savaştan bir süre önce, İskender Bey isyanı sebebiyle Arnavutluk’ta bulunan 2. Murad, kendisine karşı toplanmış olan Haçlı birliğinin haberini aldı. Hemen Sofya’ya dönerek burada ordularını birleştiren hükümdar, Kosova’ya doğru harekete geçti.

17 Ekim 1448 tarihinde Janos Hunyadi komutasındaki Haçlılar ile Osmanlı Devleti karşı karşıya geldi. Savaşın ilk gününde, Macar süvariler Osmanlı orduları üzerine bir taarruz başlattılar fakat başarılı olamadılar. 18 Ekim’de bir saldırı daha gerçekleştiren Haçlı birliklerinin büyük bir kısmı, 2. Murad tarafından imha edildi ve Haçlı komutanı Janos Hunyadi kaçmak zorunda kaldı.

Savaşın üçüncü günü olan 19 Ekim’de, Haçlılar tarafından kurulan görece cılız olan barikatların da, Osmanlı orduları tarafından aşılmasıyla, 2. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sonuçlandı.

Kosova Savaşı Nedenleri

17 – 20 Ekim 1448 tarihleri arasında süren ve Osmanlı Devleti’nin kazandığı Kosova Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

  • Macaristan Krallığı’nın, Varna Savaşı’nda aldığı yenilginin karşılığını vermek istemesi.
  • Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerleyişinin durdurulmak istenmesi.
  • Balkan Krallıklarının, Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atma düşüncesi.

Kosova Savaşı Sonuçları

Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan Kosova Savaşı’nın sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Osmanlı Devleti’nin Balkan coğrafyasındaki varlığı kesinleşmiştir ve Türklerin Balkanlar’dan atılamayacağı anlaşılmıştır.
  • Haçlıların 2. Kosova Savaşı’nda almış oldukları bu mağlubiyet, Artık Avrupalıların Osmanlı Devleti karşısında savunmaya geçmesine sebep olmuştur.
  • İleride gerçekleşecek olan İstanbul’un fethi sırasında, Avrupa’dan gelmesi muhtemel Haçlı desteğinin önü kesilmiştir.

2. Kosova Savaşı Türk Tarihi Açısından Önemi

Kosova Savaşı ya da 2. Kosova Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki fetih hareketleri ve Balkan Türkleşmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu savaş için oluşturulan 6. Haçlı ordusunun da Osmanlılar karşısında mağlup olması; Avrupalı güçlerde, Türklerin Balkanlar’dan atılamayacakları düşüncesini pekiştirmiş ve Rumeli’deki Türk varlığı kesinlik kazanmıştır.

Kosova Savaşı’na kadar sürekli olarak taarruz pozisyonunda olan Haçlı orduları, 2. Kosova Savaşı’yla birlikte savunma pozisyonuna geçmiş ve bu durum, 1683 yılında gerçekleşecek olan II. Viyana Kuşatması’na kadar sürmüştür.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da 6 noktada çıkan orman yangını söndürüldü
GÜNDEM Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü!
Van'da 15 Temmuz şehitleri için zirve tırmanışı
GÜNDEM 15 Temmuz şehitleri için zirve tırmanışı
Basra'nın Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? Basra Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?
GÜNDEM Basra'nın fethi
Amasra'nın Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? Amasra Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?
GÜNDEM Amasra'nın fethi
Aden'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? Aden Kim Tarafından Fethedildi?
GÜNDEM Aden'in fethi
Son dakika: Muğla'da dükkanında bıçaklanan esnaf öldü
GÜNDEM Muğla'da dükkanında bıçaklanan esnaf öldü
Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu
GÜNDEM 15 Temmuz Cuma hutbesi yayınlandı!
Kapıyı kırıp, kurşun yağdırdılar
GÜNDEM Kapıyı kırıp, kurşun yağdırdılar
15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2022? 15 Temmuz selası ne zaman başlayacak? Diyanet açıkladı
GÜNDEM 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
Son dakika: Siyasilerden 15 Temmuz mesajları
GÜNDEM Siyasilerden 15 Temmuz mesajları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.