Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? 2 Mayıs korona vaka sayısı 2021

Koronavirüs vaka sayısında düşüş gözleniyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. En güncel vaka tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Peki 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs tablosu ve haberler...

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? 2 Mayıs korona vaka sayısı 2021

2 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel corona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu. İşte son dakika corona haberleri...

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

2 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONA HABERLERİ

Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını ihlalden edenlere yönelik Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 kişiye, Malatya'da 76 kişiye, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 32 kişiye, Gaziantep'te 243 kişiye, Trabzon'da 16 kişiye ve Muğla'nın Datça ilçesinde de 26 kişiye para cezası uygulandı.

İzmir'de "tam kapanma" döneminde alkol satışı yapılamayacak.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, koronavirüs salgını sürecinde geçen yıl marttan bu yana kent genelindeki sokak hayvanlarının yaklaşık 110 ton mama ve yemle beslendiğini bildirdi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 15 ülke için PCR testi kararı - Haberler
SAĞLIK15 ülke için PCR testi kararı
“Hayat yeniden” diyebilecekler mi?
SAĞLIK“Hayat yeniden” diyebilecekler mi?
Zinde olmanın 5 püf noktası!
SAĞLIKZinde olmanın 5 püf noktası!
Kalbe iyi gelen 7 besin
SAĞLIKBol bol tüketin! Kalbe iyi geliyor
Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
SAĞLIKGün gün Koronavirüs belirtileri...
"Parmaklarda morarmaya dikkat!"
SAĞLIK"Parmaklarda morarmaya dikkat!"
Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? Covid test sonucu ne zaman çıkıyor? Covid-19 test sonucu ekranı 2021
SAĞLIKCovid-19 test sonucu öğrenme ekranı!
Koronavirüs belirtileri neler? Corona semptomları nasıl anlaşılır? Gün gün Covid 19...
SAĞLIKKoronavirüs belirtileri neler?
1 Mayıs korona tablosu açıklandı! Bugün corona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika: Koronavirüs yeni vaka sayısı 30 bin altına düştü! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 28 bin 817