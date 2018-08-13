İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler boş kontenjanları açıklanan okullara 1. nakil başvurularını yapmıştı. Biraz önce LGS 1. nakil sonuçları MEB tarafından duyuruldu. Bugün ise 2. nakil başvuruları başlayacak. Peki 2. nakil başvuruları ne zaman son bulacak? İşte detaylar...

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

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