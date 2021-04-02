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2 Nisan Cuma Hutbesi 2021 - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu

Cuma Hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 Nisan 2021 Cuma Hutbesi'nin konusu "Birbirimizin Farkında Olalım" oldu. Cuma namazını eda edecek müslüman vatandaşlar camilerde hutbeyi dinleyecek. İşte Diyanet 2 Nisan Cuma Hutbesi...

2 Nisan Cuma Hutbesi 2021 - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 2 Nisan 2021 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu "Birbirimizin Farkında Olalım" oldu. İşte Cuma Hutbesi...

DİYANET CUMA HUTBESİ 2 NİSAN 2021

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Birbirimizin Farkında Olalım"

Muhterem Müslümanlar!

Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız.

Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları göğüslemek, her halimizde Allah Teâlâ’nın rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının açığa çıkmasına vesile olur.

Aziz Müminler!

Gelişim farklılıkları hakkında doğru bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve bilhassa uygun eğitimin vaktinde başlaması son derece önemlidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin ve ailelerinin, hayatın hiçbir alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak dini ve insani görevimizdir.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir.” 1 O halde birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde O’na boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine eriştirmesini O’ndan niyaz edelim.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir.” 2

1 Tevbe, 9/71.

2 Buhârî, Edeb, 36.

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