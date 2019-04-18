Aslan Güleryüz, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 günü evde eşi yokken 21 yaşındaki oğlu Ahmet ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz’ü öldürdü. 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz ise son anda yaralı olarak kurtuldu. Üç çocuğundan ikisini öldürüp, birini ağır yaralayan Aslan Güleryüz'ün "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

'BENDEN DEĞİL' SAVUNMASI TUTMADI

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz, şikayetçi eşi Songül, kızı Nur Kıyak ile taraf avukatları katıldı. Yargılama süresince sanık Güleryüz, “Çocukların benden olmadığına inanıyorum. DNA testi istiyorum” demiş, mahkeme yapılan DNA incelemesinde çocukların kendisinden olduğu kanıtlanmıştı.

'BU İŞİ İSTEYEREK YAPMADIM'

Akli dengesinin de yerinde olduğu Adli Tıp Kurumu’nca belirlenen Aslan Güleryüz davada son sözünü söyledi. Pişman olduğunu belirterek, “Bu işi isteyerek yapmadım” dedi. Olayın sebebinin ise eşiyle kardeşinin olduğunu iddia etti.

ÜST SINIRDAN, İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti 2 oğlunu öldürme suçundan Aslan Güleryüz’e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, bir çocuğunu ise öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapse mahkum etti. Cezaları üst sınırdan veren mahkeme, herhangi bir indirim de uygulamadı.