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“Çocuklar benden değil” dedi katliam yaptı

Üsküdar'da üç çocuğundan ikisini öldürüp, birini ağır yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılandığı davaya rapor geldi. O baba pişmanlığını gizleyemedi. Çocukların kendisinden olmadığını öne sürerek cinayeti işlediğini anlatan Aslan Güleryüz, gelen DNA raporuyla neye uğradığını şaşırdı

19.10.2018 - 14:13 | Güncelleme:

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 günü üç çocuğundan ikisini öldürüp, birini ağır yaralayan Aslan Güleryüz'ün "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

O RAPOR MAHKEMEDE

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz, şikayetçi eşi Songül ve oğlu Orçun Güleryüz, kızı Nur Kıyak  ile taraf avukatları katıldı. Yargılamanın ilk celsesinde sanık Güleryüz, “Çocukların benden olmadığına inanıyorum. DNA testi istiyorum” dedi. Mahkeme DNA incelemesi yapıldığını bildirdi ve o raporu açıkladı.

RAPORUN ARDINDAN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuklardan alınan DNA örnekleriyle baba Aslan Güleryüz'ün DNA örnekleri karşılaştırıldı. Mahkeme başkanı, “Bu çocuklar benden değil diyordun ya. Testler yapıldı. Senin çocukların” dedi. Bunun üzerine anne Songül Güleryüz masaya yumruk vurarak, “Ben bunu sana 50 kez söyledim. Utan. Ben biliyorum ya” diyerek sinir krizi geçirdi. Duruşma salonundan çıkarıldı.

“PİŞMANIM” DİYEBİLDİ

Rapor üzerine ne diyeceği sorulan o baba ise, “Pişmanım” diyebildi. Ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı. Duruşma ertelendi.

 

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