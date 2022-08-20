2 polis yaralı! 5 gözaltı! Halay başı kavgası! 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de önceki akşam saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesindeki bir düğün salonunda insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

SALONDAKİ KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.