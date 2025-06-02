2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada! Gaziantep'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, bir anne ile 2 çocuğunun da aralarında olduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Katliam gibi kazanın nasıl yaşandığı da kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:14 facebook

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