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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!

        Gaziantep'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, bir anne ile 2 çocuğunun da aralarında olduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Katliam gibi kazanın nasıl yaşandığı da kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:14
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        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
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        Gaziantep'te korkunç kaza, Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, sürücü Ahmet Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        REFÜJÜ AŞIP TİCARİ ARACA ÇARPIYOR

        Görüntülerde karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

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        #gaziantep
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