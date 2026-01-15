2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk müziğinin zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından bu tarz yarışmaların önemli olduğunu söyledi.

Ersoy, yarışmanın yeni bestecilerin yetişmesine de vesile olduğuna işaret ederek, "Her zaman bu tarz etkinliklerin geliştirilmesi için Bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRK MÜZİĞİNİN KÖKLÜ MİRASINI ÇOCUK SESLERİYLE YARINLARA TAŞIMAK İÇİN YARIŞMAYI HAYATA GEÇİRDİK"

Ödül töreninde konuşan Ersoy, çocukların yalnızca yarını değil, umutla kurulan bir geleceği de hatırlattığını dile getirerek, "Paylaşmanın değerini, karşılıksız sevmenin en temiz halini çoğu zaman onlardan öğreniriz. Masum düşleriyle dünyayı güzelleştiren çocuklarımız, ilhamın en güçlü kaynağıdır. İşte biz de bu ilhamla, çocuklarımızı sanatla buluşturmak, onların yeteneklerini desteklemek, Türk müziğinin köklü mirasını çocuk sesleriyle yarınlara taşımak için Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sadece bir müzik organizasyonu değil, aynı zamanda kültürü yaşatma ve geleceğe aktarma, çocukların hayallerine de ortak olma iradesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Yarışmanın ilki Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ile TRT işbirliğinde gerçekleştirilirken, ikincisinde de kıymetli ortaklıkla çocuklarımız için bir araya geldik. Türk müziğinin asli unsurlarını barındıran tüm form ve türlerde eserlere açık olan yarışmamız büyük ilgi gördü. Seçici kurulumuz, birbirinden kıymetli eserleri değerlendirmekte hayli zorlandıklarını ifade ettiler. Bu zorluk aslında Türk musikisinin ne denli güçlü, üretken ve bereketli olduğunun en açık göstergesidir." "SANATIN HER DALINI MİLLETIMİZİN HER KESİMİYLE BULUŞTURUYORUZ" Ersoy, Bakanlık olarak temel hedeflerinin milli kültürü ve sanatı yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu paylaşarak, şunları kaydetti: "Bu anlayışla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde, eğitim konserlerinden turnelere, ödüllü yarışmalardan albüm ve katalog çalışmalarına kadar çok sayıda projeyi hayata geçiriyor, sanatın her dalını milletimizin her kesimiyle buluşturuyoruz. Bakanlığımız bünyesindeki sanat birimleri ve kurumlarla Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kültür-sanat alanındaki kazanımlarını ve başarılarını daha da ileriye taşımak için aktif biçimde faaliyetler sürdürmekteyiz."

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde olduklarını aktaran Ersoy, çocuklara, gençlere, engelli bireylere, özel çocuklara, afetzede vatandaşlara ve dezavantajlı gruplara yönelik çok sayıda etkinliği de hayata geçirdikleri bilgisini verdi. Ersoy, bir milletin manevi mirası ve kudretinin yetiştirdiği dehalarla ölçüldüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birer tohum ve cevher olan çocuklarımızı en güzel koşullarda yetiştirmek, geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek olan başarılara imza atmalarını sağlamak en önemli görevimizdir. Yarışmamızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarken, eserleri değerlendiren seçici kurulumuzun kıymetli üyelerine, yarışmamıza katılım sağlayan tüm bestecilerimize, YETEV ile Palet Okulları'nın değerli çalışanlarına teşekkür ederiz." BU YIL YARIŞMADA 120 BESTE YARIŞTI Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 120 bestenin yarıştığı yarışmada, birinciliğe İsmail Tatar, ikinciliğe Cavit Ersoy, üçüncülüğe ve "90. Yıl Özel Ödülü"ne Celal Orkun Arıcı değer görülürken, mansiyon ödüllerini Halil İbrahim Özdemir, Hüseyin Akpınar ve Temel Savaş Özkök aldı.