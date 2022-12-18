İhbarla olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük Bekir'i bulmak için çalışma başlattı. 30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü.

"HEMEN GELDİK ANCAK BEKİR'İ GÖREMEDİK"

Küçük Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti" dedi.