2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

Yaban hayatı yönetim şirketinin çalışanları bir yavru ve bir yetişkin doğu kahverengi yılanının yanı sıra, yine zehirli olan ancak ısırığıyla bir insanı öldürme olasılığı daha düşük olan kırmızı göbekli kara yılanla da karşılaştı.