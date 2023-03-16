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2 yaşındaki bebek yılanı kovalayınca 110 yılan yumurtası bulundu

Avustralya'nın Sidney kentinde 2 yaşındaki bir bebek, evlerinin ön bahçesinde ölümcül bir yılanı kovaladı. Bu olay, dünyanın en zehirli ikinci yılan türüne ait 110 yumurtanın bulunmasına neden oldu. Yumurtaların içinin ise boş olduğu belirtildi

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  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Avustralya'da Wild Conservation isimli vahşi yaşam yönetim şirketi, yeni yürümeye başlayan 2 yaşındaki bebeğin bahçede bir yılanı kovalaması sonucu, dünyanın en zehirli ikinci yılan türüne ait 110 yumurtadan oluşan bir yuvanın ortaya çıktığını söyledi.
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Insider'da yer alan habere göre kuruluş yaptığı Facebook paylaşımında, Sidney'deki bir ailenin evine 'kahverengi yılan' için çağrıldıklarını belirtti.

     
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Kuruluşa göre aile, bir ay boyunca ön bahçelerinde birkaç yavru yılan gördüğünü şirkete bildirmişti. Ardından 2 yaşındaki bebeklerinin 8 Mart'ta bir yavru yılanı takip etmesinin ardından yardım için Wild Conservation'ı aramaya karar verdi. 
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Wild Conservation, çalışanlarının ön bahçede kazı yapmaya başladıklarını ve yaklaşık 110 yılan yumurtasından oluşan bir yuva bulduklarını söyledi. Yumurtaların ise içinin boş olduğu açıklaması yapıldı.
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Yaban hayatı yönetim şirketinin çalışanları bir yavru ve bir yetişkin doğu kahverengi yılanının yanı sıra, yine zehirli olan ancak ısırığıyla bir insanı öldürme olasılığı daha düşük olan kırmızı göbekli kara yılanla da karşılaştı.

     
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Şirket yılanların sıcak ve karanlık bir patikada bulunduğunu, patikanın büyük bir örtüye ve bol miktarda yiyeceğe sahip bir bahçenin yanında olduğunu ve burasının bir yılan için 'rüya ev' olduğunu söyledi. 
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Avustralya'nın doğal bir parçası olan yılanların başka bir bölgeye yerleştirildiği ifade edildi. 

     
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    Doğu kahverengi yılanının dünyanın en zehirli ikinci kara yılanı olduğu belirtiliyor. Öyle ki yılanın zehri bir insanın kalp ve akciğer sinirlerini felç edebiliyor.
  • 2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu

    *Haberin görselleri Wild Conservation kuruluşunun Facebook hesabından alınmıştır. 

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