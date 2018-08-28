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2 yaşındaki minik kız, camdan düştü

5 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesiyle ikamet eden Suriye uyruklu 2 yaşındaki minik kız Fatma Elsaid, iddiaya göre camdan dışarıya bakıyordu. Ailesi yanında olmadığı anda aşağıya sarkan minik Fatma, metrelerce yüksekten beton kaldırma düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından minik kızı hastaneye kaldırdı

28.08.2018 - 09:20 | Güncelleme: İHA

Esenyurt'ta 2 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu, 3'üncü kattaki evlerinin camlarından dışarı bakarken, aşağıya düştü. Ağır yaralı minik kız hastaneye kaldırılırken, düşme anı ise güvenlik kamarası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir mahallede yaşandı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesiyle ikamet eden Suriye uyruklu 2 yaşındaki minik kız Fatma Elsaid, iddiaya göre camdan dışarıya bakıyordu. Ailesi yanında olmadığı anda aşağıya sarkan minik Fatma, metrelerce yüksekten beton kaldırma düştü. Olay sonrası kızın düştüğünü gören çevredeki esnaf hızla kız çocuğunun yardımına koştu. Acı içinde kıvranan minik kıza yapılan ilk yardımın ardından ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından minik kızı hastaneye kaldırdı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

Olay sırasında orada bulunan bir esnaf ise yaşananları anlatarak, "Biz sese çıktık yaklaşık 10 dakika sonra da buraya ambulans geldi. Herhangi bir kanama falan yoktu daha sonradan çocuğun karnında şişme falan olmuştu. Şu an beklemedeyiz ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ailesi de geldi çocuğun yanına" dedi.

Minik kızın 3'üncü kattan düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minik kız yere düşmeden önce aynı yerden bir kadının geçtiği görülüyor. Saniyeler sonra ise minik kız yere düşüyor ve çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.

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