2 yıllık bölümler ve taban puanları: Hangi bölüme TYT puanı ile girilebilir?
YKS sonuçları açıklandı. Şimdi milyonlarca öğrenci kendisine en uygun mesleği seçmek için araştırmalara başladı. Öğrenciler ön lisans veya lisans olmak üzere yüzlerce üniversite bölümü arasından seçim yapacak. Sizler için 2 yıllık ön lisans bölümlerini ve taban puanlarını derledik. işte, TYT ile girilebilecek 2 yıllık bölümler...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla 2 yıllık ön lisans eğitimi almayı amaçlayan öğrenciler, seçenekleri için araştırma yapmaya başladı. TYT ile girilebilecek birçok ön lisans bölümü bulunuyor. Sizler için 2 yıllık ön lisans bölümlerini ve taban puanlarını derledik. İşte, detaylar...
2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI
Aşağıdaki linkten TYT ile girilebilecek 2 yıllık ön lisans bölümlerini ve taban puanlarının detaylı listesine ulaşabilirsiniz.
2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok. Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.