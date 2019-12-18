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HaberlerYaşam20 dakika uğraştılar... Anakondadan mucize kurtarış - Haberler

Dev anakondadan böyle kurtardılar

Brezilya'nın Jabarandi kentinde 3 bisikletli, anakondanın sarmaladığı köpeği kurtardı. Tuzağa düşen başıboş köpek yaklaşık 20 dakika süren kurtarma çalışmasından sonra özgürlüğüne kavuştu

anakondadan kurtulan köpek
HABERTURK.COM

Brezilya'nın Jabarandi kentinde 4 metre uzunluğundaki anakonda tarafından kapana kısılan köpek mucize bir şekilde kurtarıldı. Negão isimli köpeği kurtarmak için verilen mücadele 20 dakika sürdü.

Daily Mail'de yer alan habere göre sahibi Paulo Marqueti ile koşuya çıktıklarında gölden su içmeye giden köpek, yılan tarafından yakalanıp suya sürüklendi. O sırada köpeği kavrayan bisikletliler var gücüyle sevimli hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Veteriner Paulo Marqueti, köpek eğitmeni Adilson Tosi ve oğlu Miquel, köpeği son anda yem olmaktan kurtardı.

FocusOn News'e konuşan veteriner, "Negão'nun heyecanla havladığını duydum ve bir şeyler yakaladığını düşündüm. Ancak havlaması değişince bir şeylerin çok yanlış gittiğini anladım. Bisikletimle kıyıya gittiğimde kocaman bir yılanın köpeği sardığını ve onu suya doğru sürüklediğini gördüm"

Bir yıl önce yaralı ve terk edilmiş halde bulunduktan sonra Negão'yu sahiplenen Maqueti, hiç düşünmeden hayatını riske attı.

"Önce suda can çekişen köpeğimi aradım. Daha sonra köpeğimle yılanı kıyıya çektim ve var gücümle köpeğimi yılandan kurtarmaya çalıştım ama bunu yapmam neredeyse imkansızdı. Yılan köpeğin boynunu sarmıştı" şeklinde konuşan Marqueti, Adilson Tosi ve oğlu Miquel sayesinde köpeğini kurtardı. 

Yılanın üç adam gücünde olduğunu ekleyen Marqueti, tek başına köpeğini kurtaramayacağını belirtti. 

Sevimli köpek yaşadıklarından sonra tedavi altına alınıp kısa sürede iyileşti. Avcı yılan ise savaştan vazgeçtikten sonra suya geri dönerek gölün kenarında gizlenmeye devam etti.

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