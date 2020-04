20 festivalden online film şenliği

Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinemanın en büyük şov alanı festivaller güçlerini birleştiriyor. Salgın nedeniyle düzenlenemeyen film festivalleri sanal alemde sinemaseverlerle buluşacak.

Aralarında Cannes, Berlin ve Venedik gibi dünyanın en önemli film festivallerinin de bulunduğu 20 film festivali online film festivali We Are One: A Global Film Festival'inde bir araya gelecek.

Tribeca Film Festivali'ni düzenyelen New York merkezli Tribeca Enterprises öncülüğünde 20 film festivalinin bir araya geleceği ve YouTube üzerinden gerçekleştirilecek festival, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ve ticari amaçlı hiçbir reklamın yer almayacağı We Are One: A Global Film Festival'inde, sinemaseverler uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgeseller, müzik, komedi ve panellerin yanı sıra Cannes, Toronto, Sundance, Berlin, Tribeca ve Venedik gibi önemli film festivalleri programlarından içerikler seçecek.

Tribeca Film Festivali’nin kurucularından Jane Rosenthal, düzenledikleri bu festival için “We Are One: A Global Film Festival; küratörleri, sanatçıları ve hikâye anlatıcılarını birleştirerek dünyadaki izleyicileri eğlendirmek ve rahatlatmak için bir araya getiriyor. Sıklıkla filmlerin sınırları, farklılıkları ortadan kaldırdığından, dünyayı iyileştirdiğinden söz ederiz. Şu anda dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var" dedi.

Festival süresince toplanan tüm fonlar, koronavirüs için yardım toplayan kuruluşlara bağışlanacak. Organizatörler, şu günlerde programda yer alacak yapımları seçiyor. Önümüzdeki günlerde festivalde yer alacak yapımların tamamı açıklanacak.

We Are One’da yer alacak 20 film festivali ise şöyle:

Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali, Berlin Film Festivali, BFI Londra Film Festivali, Cannes Film Festivali, Guadalajara Uluslararası Film Festivali, Uluslararası Film Festivali ve Ödülleri Makao (IFFAM),Kudüs Film Festivali, Mumbai Film Festivali (MAMI),Karlovy Vary Uluslararası Film Festival, Locarno Film Festivali, Marakeş Uluslararası Film Festivali, New York Film Festivali, San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Sundance Film Festivali, Sydney Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali, Toronto Uluslararası Film Festivali, Tribeca Film Festivali ve Venedik Filmi Festivali