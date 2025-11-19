Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü resimli sözler

        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarını paylaşın!

        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, dünyanın dört bir yanında çocukların yaşam koşullarını ve haklarını hatırlatmaya yönelik mesajlar yeniden gündeme geliyor. Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul ettiği bu tarih, her yıl çocukların karşı karşıya kaldığı eşitsizlikleri görünür kılmak ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. Bu anlamlı gün için paylaşılacak etkileyici mesajlar ve savunma sözleri de şimdiden merak konusu oldu. İşte Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları...

        Giriş: 19.11.2025 - 23:46 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:46
        Her yıl 20 Kasım’da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların korunması, desteklenmesi ve tüm haklarına erişimin sağlanması adına önemli bir farkındalık günü olarak öne çıkıyor. 1989’da BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yıl dönümü olan bu özel günde, toplumun her kesiminde çocuk haklarına yönelik duyarlılığı artıracak etkinlikler düzenleniyor. Günün anlamına uygun kısa ve uzun mesajlar da araştırılmaya devam ediyor. İşte detaylar...

        20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

        Çocuklarımızın hayalleri kadar büyük bir dünya inşa edelim. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

        Her çocuğun sevgi, güven ve mutluluk içinde büyüme hakkı vardır. Çocuk haklarını birlikte savunalım!

        Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için bugün harekete geçelim. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

        Bir çocuğun gülümsemesi dünyayı aydınlatır. Her çocuğun hakkını koruyalım, umutlarını büyütelim.

        Çocuklar geleceğin ışığıdır; onların haklarına saygı göstermek insanlığın görevidir.

        Tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edelim.

        Çocuklar sevgiye, barışa ve adalete layıktır. Onların seslerini duyalım, haklarını savunalım!

        Bugün, her çocuğun mutlu ve güvenli bir şekilde büyüme hakkı olduğunu hatırlatma günü. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

        Çocuklar geleceğin mimarlarıdır; onların haklarını korumak, dünyayı daha yaşanabilir kılar.

        20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

        Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım; “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmiştir.

        TÜRKİYE 1990 YILINDA ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

        Sadece Ülkemiz çocuklarının değil, tüm Dünya çocuklarının İhmal ve istismardan korunması, kötü muamele ile karşılaşmaması ve çocuk haklarının korunması amacıyla 20 Kasım 1989 yılında B.M. Genel Kurulunda 193 Ülke tarafından “Çocuk Hakları Sözleşmesi” kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti de 1990 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak, Uluslararası alanda bağlayıcılık kazanmıştır.

