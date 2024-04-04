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        Haberler Gündem 20 ton peynir imha edildi

        20 ton peynir imha edildi

        İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede yapılan kontrolde tespit edilen yaklaşık 20 ton son tüketim tarihi geçmiş peynir imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:56
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        Tonlarca peynir imha edildi
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        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alo Gıda 174 hattına yapılan ihbarın ardından ekipler, Yedieylül Mahallesi'nde bir işletmede denetim yaptı.

        Fotoğraf: AA

        Denetimde son tüketim tarihi geçmiş, bir bölümü bozulmuş yaklaşık 20 ton peynir tespit edildi.

        Saklama koşullarına uygun olmayan soğuk hava depolarında muhafaza edilen ve işlemden geçirilip piyasaya sunulacağı değerlendirilen peynirler imha edildi.

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        Fotoğraf: AA

        İşletmeye, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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