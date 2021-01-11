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20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? Yeni karar ne oldu?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? Sorusu gündem oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yaş sınırı getirildi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? Yeni karar ne oldu? İşte detaylar...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? Yeni karar ne oldu?

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca korona virüs salgına yönelik 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşları ilgilendiren yeni bir tedbir daha alındı. Peki, karar doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? İşte detaylar...

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son dakika gelen habere göre artık 15 Ocak itibarıyla İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız toplu taşıma kullanamayacak. İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.

15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

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