20 yıl diş çekti! Sahte diş hekimi tutuklandı!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti.

YANLIŞ TEDAVİYLE MAĞDURİYETE NEDEN OLDU

DHA'da yer alan habere göre ekipler, M.Ç.´nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi´nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.