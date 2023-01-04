20 yıl diş çekti! Sahte diş hekimi tutuklandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY | Sahte diş hekimi 20 yıl sonra tutuklandı - Güncel Haberler
ABONE OL

20 yıl diş çekti! Sahte diş hekimi tutuklandı!

Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı

Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti.

YANLIŞ TEDAVİYLE MAĞDURİYETE NEDEN OLDU

DHA'da yer alan habere göre ekipler, M.Ç.´nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi´nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.

KAÇTI ANCAK GÖZALTINA ALINDI

M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı.

KULLANDIĞI MALZEMEYİ BİR DAHA KULLANMIŞ

İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da kaldırımdan giden taksi, scooterlı kadına çarptı - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Kaldırımdan giden taksi, ...
Arabuluculuk sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı: 2022 Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM Arabuluculuk sınav sonuçları bekleniyor!
Son dakika: Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 101 gözaltı
GÜNDEM Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 101 gözaltı
Son dakika: HDP kapatma davasında yeni gelişme! Başsavcı AYM'ye yanıt verdi
GÜNDEM HDP kapatma davasında yeni gelişme
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zamlandı mı? Ocak zammı ile 2023 emekli bayram ikramiyesi arttı mı?
GÜNDEM Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar oldu?
SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?
GÜNDEM 500 bin sözleşmeli personele kadro müjdesi!
İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu
GÜNDEM Uzmanlar açıkladı! İstanbul'da kar yağışı...
Özel okul ücretleri güncelleniyor! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni ve zamlı özel okul ücretleri fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Özel okul ücretleri güncelleniyor!
Son dakika haberleri: Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!
EYT'de son durum: Askerlik ve doğum borçlanması ile EYT'li olunur mu? EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır ve ücretleri ne kadar?
GÜNDEM Askerlik ve doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.