Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri objektif bir şekilde seçmek için yapılacak olan bir sınavdır. Bu sınav ÖSYM tarafından yapılır. 25 temmuzda başvuruları başlayan DUS'a girmek isteyen öğrenciler başvuru şartlarını ve DUS'a dair tüm detayları merak ediyor. İşte detaylar...

DUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı, 16 Eylül 2018'de yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecer. Ankara'da yapılacak olan bu sınava uzmanlık eğitimi yapacak diş hekimleri girmekte.

DUS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2018-DUS’a başvurabilirler:

a) Diş tabibi olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

DUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BAŞVURU İŞLEMLERİ DUS’a başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz İle Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018 - DUS Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar; Başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar 175,00 TL olan sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

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