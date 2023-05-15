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2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti. Oy sayım işlemleri sonucunda ortaya çıkan verilere göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın 2018 ile 2023 seçimlerindeki oy oranları karşılaştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan %49.42, Kemal Kılıçdaroğlu %44.95, Sinan Oğan %5.20 oy alırken, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0.43 oldu. Bu sonuçlar kesinleştiği takdirde cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti %35.49 oy oranıyla 1. parti oldu. Peki, 2018 seçimleriyle kıyaslandığında 2023 seçimlerinde oy oranları nasıl değişiklik gösterdi. İşte rakamlarla 2018 ve 2023 seçimleri...
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2018 yılında gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), %42.56'lık oy oranıyla birinci parti olmuştu. Toplam 21.335.581 oy alan AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 295 milletvekili göndermişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise %22.64'lük oy oranıyla AK Parti'den sonra en çok oyu alan ikinci parti olmuştu. Meclis'e 146 milletvekili gönderen CHP, 11.348.878 oy sayısına ulaşmıştı.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    Eski ismiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP), yeni ismiyle ise Yeşil Sol Parti 2018 seçimlerinde 5.865.977 oy alarak üçüncü parti olmuştu. %11.70 oy oranına ulaşan HDP, TBMM'ye 67 milletvekili göndermişti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise 5.564.514 oy sayısı ve %11.10'luk oy oranıyla 4. parti olmuştu. MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı ise 49 olmuştu. İYİ Parti ise 4.990.710 oy alarak %9.96 oy oranıyla 5. parti olup 43 milletvekili çıkarmıştı. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2023 seçimlerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti %35.48'lik oy oranıyla yine 1. parti olurken, oy sayısı buna karşın 19.127.889'a düştü. AK Parti, TBMM'ye bu kez 266 milletvekili gönderdi. CHP ise %25.38'lik oy oranıyla AK Parti'nin ardından en çok oyu alan ikinci parti oldu. Meclis'e 169 milletvekili gönderen CHP, 13.679.241 oy sayısına ulaştı. 

    *NOT: Bu veriler Anadolu Ajansı'nın 15 Mayıs Pazartesi saat 11.30'da paylaştığı güncel verilere göre hazırlanmıştır. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    MHP 2023 seçimlerinde 5.421.298 oy alarak üçüncü parti oldu. %10.06 oy oranına ulaşan MHP, TBMM'ye 50 milletvekili gönderdi. İYİ Parti 5.256.076 oy sayısı ve %9.75'lik oy oranıyla 4. parti olurken, milletvekili sayısını ise 2018'e göre 1 artırıp 44'e çıkardı. Yeşil Sol Parti'nin oy oranı ise %8.80 olurken, Meclis'e ise 62 milletvekili gönderdi. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2018 yılında AK Parti ve MHP'nin birleşmesiyle kurulan Cumhur İttifakı, toplamda %53.66 oy oranı yakalayarak Meclis'e 344 milletvekili göndermişti. İki partinin toplam oy sayısı ise 26.900.095 olmuştu.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2023 seçimlerinde Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) de ittifakına dahil eden Cumhur İttifakı toplam 26.635.749 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu %49.37 oldu.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2018 seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ise toplam %33.94 oy oranı elde ederken, Meclis'e 189 milletvekili göndermişti. İttifakın toplam oy sayısı ise 17.013.319 olmuştu.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    Millet İttifakı 2023 seçimlerinde Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Demokrat Parti'yi (DP) ittifakına dahil ederken, toplam oy oranı %35.12'ye yükseldi. Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki toplam oy sayısı ise 18.936.820 oldu. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    AK PARTİ'NİN YENİ KALESİ BAYBURT OLDU!

    2023 seçimlerinde AK Parti'nin en yüksek oy oranına ulaştığı il Bayburt oldu. AK Parti Bayburt'tan %59.96 oy aldı. Bayburt'u sırasıyla Rize, Adıyaman, Düzce ve Konya izledi.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    CHP, KIRKLARELİ'NDE ZİRVEDE

    CHP'nin 2023 yılındaki kalesi ise Kırklareli oldu. Kırklareli'nin %45.68'i CHP'ye oy verdi. Kırklareli'yi İzmir, Edirne, Muğla ve Tekirdağ takip etti. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2018 seçimlerinde ise Rize %64.85'lik oy oranıyla AK Parti'nin en çok oy oranına ulaştığı il olmuştu. 

    CHP, 2018 seçimlerinde de en yüksek oy oranını Kırklareli'nde yakalamıştı. Kırklareli'nin %47.49'u CHP'ye oy vermişti. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    7 BÖLGENİN 6'SINDA AK PARTİ LİDER

    2023 seçimlerine bölge bazında bakıldığında 7 bölgenin 6'sında AK Parti ipi önde göğüsledi. AK Parti, yalnızca Ege Bölgesi'nde CHP'nin gerisinde kaldı. AK Parti'nin en çok oy oranı aldığı bölge yüzde 43.03'le Karadeniz Bölgesi oldu. CHP ise %34.64 oy oranı elde ettiği Ege Bölgesi'nde 1. oldu.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2018 seçimlerinde ise AK Parti 7 bölgenin 7'sinde de zirvede yer almıştı. AK Parti'nin 2018 seçimlerinde en çok oy oranı elde ettiği bölge %52.01'le Karadeniz Bölgesi olmuştu. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, %49.42 oy oranıyla rakiplerini geride bıraktı.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    Erdoğan, 26.859.313 oy topladı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.95 oy oranı ve 24.430.618 toplam oy sayısıyla ikinci oldu. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.20 oy oranı ile üçüncü oldu.
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 seçimlerinde ise %52.59 oy oranına ulaşırken 26.325.188 oy almıştı ve ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti. 
  • 2018 ve 2023 seçimlerine göre haritadaki fark! İşte partilerin oy değişimi

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