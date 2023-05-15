2023 seçimlerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti %35.48'lik oy oranıyla yine 1. parti olurken, oy sayısı buna karşın 19.127.889'a düştü. AK Parti, TBMM'ye bu kez 266 milletvekili gönderdi. CHP ise %25.38'lik oy oranıyla AK Parti'nin ardından en çok oyu alan ikinci parti oldu. Meclis'e 169 milletvekili gönderen CHP, 13.679.241 oy sayısına ulaştı.

*NOT: Bu veriler Anadolu Ajansı'nın 15 Mayıs Pazartesi saat 11.30'da paylaştığı güncel verilere göre hazırlanmıştır.