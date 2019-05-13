İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi, televizyon dünyasının en iyilerini seçti. BAFTA TV Ödülleri (British Academy Television Awards) Londra'da Royal Festival Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Killing Eve gecede 3 dalda ödül alarak törenin yıldızı oldu. Killing Eve, drama dalında En İyi Dizi Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca Jodie Comer En İyi Kadın Oyuncu, Fiona Shaw ise En İyi Yardımcı Kadın oyuncu oldu. Benedict Cumberbatch ise Patrick Melrose dizisinde gösterdiği performans ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
EN İYİ DRAMA
Killing Eve (BBC Three/BBC One)
EN İYİ MİNİ DİZİ
Patrick Melrose (Sky Atlantic)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jodie Comer – Killing Eve (BBC Three)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose (Sky Atlantic)
KOMEDİ PROGRAMINDA EN İYİ KADIN PERFORMANSI
Jessica Hynes – There She Goes (BBC Four)
KOMEDİ PROGRAMINDA EN İYİ ERKEK PERFORMANSI
Steve Pemberton – Inside No. 9 (BBC Two)
ULUSLARARASI KATEGORİDE EN İYİ DİZİ
Succession (Sky Atlantic)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ben Whishaw – A Very English Scandal (BBC One)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Fiona Shaw – Killing Eve (BBC One)
EN İYİ KURGU KOMEDİ
Sally4Ever (Sky Atlantic)
EN İYİ TEK BÖLÜMLÜK DRAM
Killed by My Debt (BBC Three)
YORUMLAR