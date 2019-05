İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi, televizyon dünyasının en iyilerini seçti. BAFTA TV Ödülleri (British Academy Television Awards) Londra'da Royal Festival Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Killing Eve gecede 3 dalda ödül alarak törenin yıldızı oldu. Killing Eve, drama dalında En İyi Dizi Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca Jodie Comer En İyi Kadın Oyuncu, Fiona Shaw ise En İyi Yardımcı Kadın oyuncu oldu. Benedict Cumberbatch ise Patrick Melrose dizisinde gösterdiği performans ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

EN İYİ DRAMA

Killing Eve (BBC Three/BBC One)

EN İYİ MİNİ DİZİ

Patrick Melrose (Sky Atlantic)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jodie Comer – Killing Eve (BBC Three)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose (Sky Atlantic)

KOMEDİ PROGRAMINDA EN İYİ KADIN PERFORMANSI

Jessica Hynes – There She Goes (BBC Four)

KOMEDİ PROGRAMINDA EN İYİ ERKEK PERFORMANSI

Steve Pemberton – Inside No. 9 (BBC Two)

ULUSLARARASI KATEGORİDE EN İYİ DİZİ

Succession (Sky Atlantic)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ben Whishaw – A Very English Scandal (BBC One)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Fiona Shaw – Killing Eve (BBC One)

EN İYİ KURGU KOMEDİ

Sally4Ever (Sky Atlantic)

EN İYİ TEK BÖLÜMLÜK DRAM

Killed by My Debt (BBC Three)