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2019'da 32,1 milyar lira sosyal yardım yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na 2019 bütçesini sundu. Bakan Albayrak komisyona bilgi verirken, 2019 bütçesinde sosyal yardımlara 62.1 milyar lira harcanacağını açıkladı. Bu rakam, 2019 bütçesinin yüzde 6.5’ine denk geliyor. 2018 yılında sosyal yardımlar için ayrılan para tutarı ise 50.8 milyar lira oldu. Peki sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak? Hangi kesimlere ne kadar sosyal yardım yapılacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

29.10.2018 - 08:01 | Güncelleme:  



Bakan Albayrak, ekonomik büyüme sayesinde elde edilen refah artışından her sosyal kesimin pay almasını sağladıklarını, bu amaçla sosyal yardımlar alanında birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Albayrak’ın, bu yılki 50.8 milyardan gelecek yıl 62.1 milyar liraya çıkacağını belirttiği sosyal yardımların ayrıntıları, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinde ortaya çıktı.

Bütçeye göre, yoksulluk nedeniyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakılan çocukların ailelerine dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 11 bin 424 çocuk ailesinin yanına döndü. Bakanlık halen 120 bin dolayında çocuğa, ailelerinin yanında destek sağlıyor. Çocuğuna maddi nedenlerden dolayı bakamayan ailelere bu yıl aylık 826 lira ödeniyor. Bunlara yapılan yıllık ödeme 1.2 milyar lirayı aşıyor.

ENGELLİLERE 9.1 MİLYAR LİRA

Muhtaç durumdaki 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara aylık 570 lira, engellilere 399-599 lira ödeniyor. Başkasının bakımına muhtaç engellilere ise bin 951 lira ödeme yapılıyor.

Engelli bakım hizmetleri için 2017’de 6 milyar lira, 2018’de 6.8 milyar lira harcanırken, gelecek yıl 9 milyar 128 milyon lira kaynak ayrıldı. Gelecek yıl yaşlılara 5 milyar 145 milyon lira, engellilerin bakımı için de ailelere 483.5 milyon lira ödenecek.
Bu yıl 938 milyon lira olan aile ve çocuk bakım hizmetleri için gelecek yıl 1 milyar 519 milyon lira kaynak aktarılacak.

ÜÇ YILDA 1.7 MİLYAR LİRALIK DOĞUM YARDIMI

2005 yılında uygulamaya konulan doğum yardımı kapsamında ilk çocukta 300, ikincisinde 400, üçüncü ve daha sonraki çocuklarda 600 lira ödeniyor. Doğum yardımı tutarı 2017’de 517 milyon, bu yıl 572.4 milyon lira olurken, gelecek yıl 607.4 milyon lira öngörülüyor.

YEŞİL KARTLILARA 10.5 MİLYAR LİRA

Yeşil kartlı olarak adlandırılan, genel sağlık sigortası (GSS) primi devlet tarafından ödenenler için bu yıl 8.2 milyar lira harcanırken, gelecek yıl 10 milyar 457 milyon lira kaynak aktarılacak.

SGK’YA 185.2 MİLYAR LİRA

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açığını kapatmak için 2018 yılında bütçeden 34 milyar lira kaynak ayrılırken, 2019’da bu rakamın 47 milyar 698 milyon liraya ulaşması öngörülüyor. SGK’ya yapılan toplam transferin bu yıl 135 milyar 684 milyon lira olması beklenirken, gelecek yıl 185 milyar 160 milyon lira kaynak ayrıldı. SGK’ya transferlerdeki yüzde 36.5’e varan artışta emeklilere verilmeye başlanan bayram ikramiyelerinin önemli etkisi oldu.

İŞVEREN PRİMİ İNDİRİMİ AZALIYOR

Primlerini düzenli ödeyen işverenin sosyal güvenlik priminde 5 puan indirim yapılıyor. Bu amaçla 2018’de bütçeye 17.6 milyar lira ödenek konulurken, geçen yılki bütçe görüşmelerinde, 2019 yılı için de 19.2 milyar lira kaynak aktarımı öngörüldü. 2019 bütçesinde bu rakam revize edilerek gelecek yıl işveren primi için 15 milyar lira ayrıldı.


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Yorumlar 2
  • Misafir 2 dakika önce
    Sosyal yardım dediğiniz kominizme denk gelmeye başladı , çalışandan al zorla yatana ver , kominizmde bu değilmi zaten, hatta kominizm daha iyi diyebiliriz en azından eşitlik var, bunda eşitlik bile yok , insanları yatmaya teşvik ediyosunuz, insanlara yardım değil iş verin kendi geçimini kendi sağlasın
  • Misafir 12 dakika önce
    EYT ne olacak
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