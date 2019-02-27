İslam'ın şartlarından biri olan Hacca gitmek için binlerce vatandaş başvuruda bulundu. 2019 yılında ilk kez hacca gidecek olan vatandaşların kura çekimi 28 Aralık cuma günü yapıldı. Diyanet TV'den saat 15.00'te canlı olarak yapılan hac kura çekiliş sonuçlarının tam listesi yayınlandı. Hac kura sonuçları TC ile sorgulandı. Peki, 2019'da hacca ne zaman gidilecek? Hacca gitmek farz mıdır? İşte, detaylar...

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Yapılan kuru çekilişinin sonucundan sonra, hacca gitme hakkı kazanan vatandaşlar ''hacca ne zaman gidilecek?'' sorusunu sormaya başladı. 2019 yılında hacca, 9 Ağustos Cuma günü gidilecek hac dönüşü ise 14 Ağustos olacak. Peki, hacca gitmek farz mıdır?

HACCA GİTMEK FARZ MIDIR?

Haccın şartları; erkekleri ve kadınları içine alan genel veya yalnız kadınlarla ilgili özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar tam olarak bulununca hac ve edası farz olur. Aksi halde farz olmaz.

Haccın Genel Şartları

Bunlar; farz oluşunun, sıhhatinin veya edasının şartları kabilinden olur. Müslüman, akıllı, ergin, hür ve haccetmeye gücünün yeter olması gibi.

1. Müslüman Olmak: Kâfire hac farz olmaz. İbadeti eda ehliyeti bulunmadığı için, onun yapacağı hac geçerli değildir. Münkir hac yapsa, sonra İslâm'a girse, ona İslâm'ın haccı farz olur. Hanefilere göre, kâfir, şeriatın furûu ile muhatap olmadığı için, haccı terkten dolayı hesaba çekilmez. Çoğunluk hukukçulara göre ise o, furû (İslâmî emir ve yasaklar)a muhataptır ve ahirette bunlardan hesaba çekilir.

2. Ergin ve akıllı olmak: Çocuk ve akıl hastaları hacla yükümlü değildir. Çünkü bunlar şer'î hükümlerle yükümlü tutulmamışlardır. Akıl hastasının yapacağı hac veya umre, ibadet ehliyeti bulunmadığı için sahih olmaz. Bu ikisi hac yapsa, sonra çocuk büluğ çağına ulaşsa, akıl hastası iyileşse, bunlara hac farz olur. Çocuğun bülûğdan önce yaptığı hac nafile sayılır.

3. Hür olmak: Köle, esir ve mahkûma hac farz değildir. Çünkü hac, süresi uzun, belli bir yolculuğu gerekli kılan ve yolculuğa güç yetirilmesi şart kılınan bir ibadettir: Hürriyetten yoksun olan kimsenin bunu ifa etmesi mümkün olmaz.

4. Vakit: Arafat'ta vakfe ve ziyaret tavafı için belirli vakitlere yetişmedikçe hac farz olmaz. Şu ayetler haccın vakitli bir ibadet olduğunu gösterir: