2019 2019 Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci alımları tarihleri belli oldu. Merakla beklenen tarih ve başvuru kılavuzu sınav sonrası işlemlerde neler yapılması gerektiği ve kuralların tam listesi haberimizdedir. İşte 2019 Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci alımı tarihleri ve kılavuzu

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara ilinde bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu (JSGF’ye sadece için öğrenci temin edilecektir.) miktarda subay yetiştiren, liseden sonra bir yılı İngilizce hazırlık (Sınavlarda başarılı olarak kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar doğrudan 1’inci sınıftan başlayacaktır.) olmak üzere (5) yıl lisans (üniversite) düzeyinde eğitim-öğretim veren İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur. JSGF’de subay diplomasının yanısıra ulusal ve uluslararası lisans diploması da verilmektedir.

JSGF’de öğrencilere lisans programı öncesinde nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi verilmekte ve başarılı öğrencilere yurt dışında dil imkânı sunulmaktadır.

JSGF’den mezun olan subaylar ülkenin emniyet ve asayişinin sağlanmasında temel rolü oynayan Jandarma Genel Komutanlığı’nın yönetim kademelerinde görev almaktadır. Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Ulu önder ATATÜRK’ün ifadesiyle “Her zaman Yurt, Ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusu” olan, tarihi kahramanlıklarla dolu Jandarma Genel Komutanlığı’na subay olarak katılmak isteyen gençlerimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz.



TEMİNİ YAPILACAK ÖĞRENCİ KAYNAKLARI VE ŞARTLAR

Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (09 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

b. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 veya üzerinde olmak,

(2) Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT);

Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(3) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SÖZ, SAY) en az %80’ini almış olması gereklidir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine temin edilecek (220) öğrenci kontenjanının;

(1) %65’i (143 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (7 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(2) %25’i (55 Öğrenci) Sayısal (SAY) puan türünden (3 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(3)%10’u (22 Öğrenci) Sözel (SÖZ) puan türünden (1 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından) oluşacaktır.

YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katı kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

NOT : Adaylar tek tercih yapacaktır. Sayısal ve Sözel puan türlerinin herhangi birinde kontenjanın dolmaması durumunda eksik kalan kontenjanlar Eşit Ağırlık puan türüne aktarılacaktır.

5. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular; 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat 17.00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e- Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için ‘‘Profil Bilgileri’’ bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir. Ayrıca cep telefon numarası değişikliği talep edilmeyecektir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “MEB’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesini, MEB onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.],

(5) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(6) Yaş düzeltmesi olan adaylar için “Diğer Bilgi/Belgelerim” bölümünde yer alan ‘‘Yaş Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,



(7) Şehit ve Vazife Malullerinin Eş ve Çocuğu olan adayların Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’ni (PTS’ye taranmış olarak veya resim olarak) yüklemesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge) zorunludur.

e. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

f. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak tercih seçimi kısmına geçilecektir. ‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

g. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih ekranı gelecek ve adaylar tarafından ‘‘2019 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Temini’’ seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.

ğ. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. SINAV ÇAĞRISI YAPILAN ADAYLAR TARAFINDAN BU FORM İMZALI OLARAK İKİ NÜSHA SINAVA GETİRİLECEKTİR

h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilirse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

j. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (öğrenci olarak kayıt-kabul yapılarak öğrenime başlansa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu



kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olması gerekmektedir.

k. İnternet ilanlarının www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. Adayların internet adreslerinden durumlarını ve yapacakları işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

6. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. Adaylar YKS’den aldıkları puana ve tercih ettiği puan türüne göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az 10 katı kadar adaya 30 Temmuz 2019 tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma” duyurusu yapılacaktır.

b. Başvuru sonuçları, sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘ Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘ Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi’nde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

7. SINAVLARA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

Adayların sınava gelirken getireceği belgeler sınava çağrılacak adaylara bilahare bildirilecektir.



8. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ

Seçme sınavları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı yerleşkesinde (Beytepe/Çankaya/ANKARA) yapılacak olup, adaylar fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat olmak üzere üç aşamalı sınava tabi tutulacaktır.

(1) Fiziki Kontrol :

(a) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(b) Fiziki kontrol; TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday, Tablo-1’de bulunan standartlara göre değerlendirilir. Ayrıca yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.) zorundadır.

(c) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur.” sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı



Olamaz.” şeklinde karar verir. “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olamaz.” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(d) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olamaz.” kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

(e)“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur.”

kararı verilenler fiziki yeterlilik sınav aşamasına geçecektir.

(2) Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(a) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur.” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(b) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(c) Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyetini değerlendirmek üzere

TABLO-2’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır.

(ç) Başarılı olmak için beş yüz tam puan (500) üzerinden en az üç yüz puan (300) almak zorunludur.

(3) Mülâkat Sınavı :

(a) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(b) Değerlendirmede adayın;

- Konu hakkında bilgi düzeyi,

- Kendisinden istenileni kavrama,

- Özgüveni,

- İfade etme yeteneği,

- Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yüz (100) puan olmak üzere toplam beş yüz (500) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için beş yüz (500) puan üzerinden en az üç yüz (300) puan alması gerekir.

NOT: Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkanı bulunmamaktadır.

9. BAŞARI SIRALAMASININ YAPILMASI



a. Başarı sıralamasına esas giriş puanı; YKS puanının %60’ı, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %15’i ve mülakat sınavı puanının % 20’sinin toplamından oluşur. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; YKS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.



Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adaylar bu sıralamaya göre asıl ve yedek olarak belirlenir. Hesaplamalarda virgülden sonra iki hane dikkate alınır.

b. Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine alınacak öğrenci sayısının % 5’i oranındadır. Genel sıralama içerisinde başarılı olan adaylar bu sıralamanın dışında değerlendirilir.

c. Başarı sıralamasına esas giriş puanına göre adaylar için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için de aynı şekilde ayrı bir sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday belirlenir.

ç. Sınavlardan başarılı olup asıl ve yedek listede yer alan adayların, bu aşamalarda yapmaları gereken işlemler, internet duyurularıyla ayrıca belirtilecektir. Adayların bu duyuruları dikkatle takip ederek, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri yararlarına olacaktır.



10. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN İLANI

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘ Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘ Sonuçlarım’’ kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi’nde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.