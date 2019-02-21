2019 KPSS ne zaman? merak konusu oldu. ÖSYM yılın başında KPSS 2019 sınav takvimini erişime açtı. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav tarihleri nedir?

2019 KPSS NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS 2019 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan

adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.



* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2018 yılında KPSS önlisans başvuru ücreti 60.00 TL olarak belirlenmişti. 2019 yılında fiyatta bir artış olup olmadığı henüz belli değil.