Acısıyla tatlısıyla 2018'i tamamlıyoruz. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? 12 burç iş, aşk ve sağlık alanlarında nelere dikkat etmeli? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Yengeç ile devam ediyor. İşte 2019 Yengeç burcu yorumu...
1
1|29
Kuzey Ay düğümü burcunuzla kavuşumda olduğu için ev, aile ve yuva kavramlarına duyduğunuz hassasiyet iyice artıyor. Duygularınızı, insani tutumlarınızı gözden geçirme imkanlarınız olacaktır. Yengeç burcu, kabuğunun içinde çok kuvvetli ve yenilmezdir. Kuzey Ay düğümü yengeçte uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma önem kazanır.
2
2|29
İç dünyanızda olanı daha rahat fark edip ifade edeceksiniz. Duygusal ve kırılgan tutumlarınız objektif yaklaşımlara doğru evriliyor. Bu dönemde empati, destekleme, koruma, gözetme vasıflarınız gelişirken, ilişkilerde adil ve objektif olma eğiliminiz artacaktır. Heyecan ve tutku arayışınız artarken, kendinizi rahat ifade edeceğiniz sosyal imkanlar gelişebilir.
3
3|29
Kişisel gücünüz artarken, kaderinizin kontrolü sizin elinizde. Daha sosyal, girişimci ve iş bitirici olacaksınız. Toplumsal konulardaki duyarlılığınız artarken, bu konularda daha aktif tutumlar sergileyeceksiniz. Önemli ve güçlü insanlarla bağlantılarınız olabilir.
4
4|29
Duygusal yoğunluğunuzun arttığı ve kısıtlanmış hissettiğiniz dönemler olacaktır. Bu süreçte kişisel gelişim imkanlarından ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanın. Bu yıl ilişkilerde dengeli olmak, aşırı bağlanmalardan kaçınmak faydalı olur. Şefkatinizi hak eden, sizi bütünleyen insanlara yer açmak adına sizi zora sokan, değer yaratmayan, alışkanlık adına sürdürdüğünüz ilişkilerden sıyrılacaksınız.
5
5|29
Hayata bakış açınız objektif, işe ve kariyere bakış açınız profesyonel seviyede ilerleyecek. Kişisel tatmin sağlayan hedeflere ve yaratımlara doğru ilerliyorsunuz. Dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.
6
6|29
SAĞLIK: Oğlak burcunda yerleşen ağır gezegenlerin görünümü nedeniyle sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Mide ve sindirim hassasiyetleri olabilir. Gebelik için tedavi gerektiren durumlar gelişebilir. Dişler, kemikler, ciltte hassasiyetler yaşanabilir. Kronik rahatsızlıklar artabilir.
7
7|29
1 Nisan - 16 Mayıs: Sağlık konularıyla meşgul olabilirsiniz.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Sindirim hassasiyetleri, kronik rahatsızlıklarda artış olası.
EĞİTİM/BECERİLER/HEDEFLER: Manevi değerlere yöneldiğiniz bir dönemdesiniz. Farklı felsefelere, inanç derinliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Yabancı diller öğrenmek için imkanlarınız olabilir. Bu yıl fazla iyimser tutumlar sergileyebilir, karşılığını alamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.
9
9|29
O nedenle kısa ve uzun vadeli hedefleri planlarken rasyonel davranmaya gayret edin. Bu yılın görünümleri inanç ve gönül genişliği, bilgelik ve sizi bu yolda geliştirecek eğitim imkanları sunacaktır.
10 Nisan - 11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli.
11
11|29
19 Ağustos - 4 Ekim: Kısa yolculuklar, ticari faaliyetler alanında hareket, yakın çevrede tartışmalar olası. Hedeflerinizi gözden geçireceğiniz olaylar yaşanabilir. Eğitim, uzmanlık, hukuk ve yurtdışı konularında gelişmeler yaşanabilir.
12
12|29
AŞK/İLİŞKİLER/EVLİLİK: İlişkiler vasıtasıyla olgunlaştığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi kısıtlanmış ve baskı altında hissedebilirsiniz. Bu yıl uzlaşmayı, güvenli alandan çıkmayı, başkalarını objektif biçimde değerlendirmeyi öğreniyorsunuz.
13
13|29
İlişkide çekingen ve kendini gizleyen tavırlarınızın yerini objektif tutumlar ve girişimler alacak. Evlilik kurumuna duyduğunuz inançta değişiklikler yaşanabilir. Romantik konularda derin duygular, platonik aşklar olası. Sizi tatmin etmeyen alışkanlıktan süren ilişkiler sonlanırken, kendinizi kalben bağlı hissettiğiniz ilişkiler evlilikle sonuçlanabilir.
14
14|29
15 Şubat - 31 Mart arasında aşk, yaratıcılık çocuklar alanında hareketlilik olası.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Yenilenme ihtiyacınız artarken tepkisel davranabilirsiniz. İlişkilerde çatışmalar yaşanabilir. Uzun süredir devam eden gerginlikler ve baskı varsa tepkileriniz sertleşecektir.
15 Mayıs - 9 Haziran: Aynı dönemde Mars yengeçte ve ilişkiler evinizde olacak yenilenme ihtiyacınız, size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. (17 Mayıs - 1 Temmuz: Evlilik, anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası.)
16
16|29
19 - 31 Temmuz: Dedikoduya dayalı eksik bilgi nedeniyle yanlış anlaşılmalar, gözden geçirmeler, eski ilişkilere dönüş olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Yaşam alanınızda tadilat gerektiren durumlar olası. Ebeveynlerle çatışmalar huzursuzluk yaşanabilir. Kariyer, statü, bilinirlik alanında gelişmeler olası.
17
17|29
20 Kasım - Ocak 2020: Akrep. Romantik konularda, hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Çocuklar, gebe kalma, tedavi gerektiren konular olası. Sosyal çevrede hareket, gelirde artış olası.
18
18|29
KARİYER/İŞ/PARA: İş ve kariyer konusunda önemli bir yıldasınız. Kendinizi gösterme, yeteneklerini açığa çıkarma ve işte başarı için koşullar elverişli. Ayakları yere basan fikirler geliştirmek ve hedefler koymak zorundasınız. Mart ayına kadar kariyer alanınız hareketli.
19
19|29
İyi değerlendirilmiş projeler için koşullar uygun. Geçmişten gelen sizi zora sokan iş ve projeler sonlanabilir. Mart itibari ile maddi konular ve üretim alanında fırsatlar gelişebilir. Yeni sosyal gruplar vasıtasıyla iş imkanları olabilir. Üretim ve çalışma biçiminiz disiplin ve özgüvene dayalı ise bu yıl varlık edinme imkanlarınız artacaktır.
20
20|29
1 Ocak - 14 Şubat arasında kariyerde hareket olası. hareketli dönemler. Özellikle 6 - 15 Şubat arası dönemde riskli işlerden kaçınmak önemli.
1 Nisan - 16 Mayıs: Günlük rutinler, iş birlikte çalıştığınız insanlar ve sağlık konularında hareket olabilir. Sinirsel gerginlik olası. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilir, duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz.
21
21|29
10 Nisan - 11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli. Riskli büyük borçlanmalardan kaçının. Bu süreçte geçmişten gelen işler sonuçlanabilir. Ertelenmiş projeler hayata geçebilir.
15 Mayıs - 10 Haziran yenilenen iş imkanları olası.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Üretimin ve heyecanın artacağı bir dönemdesiniz. Harcamalar artabilir. Yatırım imkanları gelişebilir. Ortak gelirler alanında gelişmeler yaşanabilir.
4 Ekim - 19 Kasım kariyer alanında yeni girişimler olası. Ani gelişmeleri sağlıklı değerlendirmek ve sabırlı davranmak önemli.
23
23|29
RETRO GEZEGENLER VE ETKİLERİ
MERKÜR
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro: Hukuki konular, yurtdışı, üniversiteler ve uzmanlık gerektiren alanlarda beklemelere yol açabilir. Yanlış anlaşılmalar, yazılı işlerde aksamalar, ticari faaliyette duraklama olabilir. Yakın çevrenizde, akrabalarınızla dedikodu olası. Seyahat planları aksayabilir.
24
24|29
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda retro: Romantik konular, aşk ve çocuklar konusunda hassasiyetler artabilir. Yaratıcı ifade, sanatsal girişimlerde geçmişten gelen yetenekler açığa çıkabilir. Spor, kumar ve spekülasyon alanlarında tedbirli davranmak gerekir. Sosyal ilişkiler gruplar organizasyonlarda sorumluluklara dikkat etmelisiniz.
25
25|29
JÜPİTER
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro: İş ve sağlık konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen projeler devreye sokulabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla huzursuzluk olabilir.SATÜRN
26
26|29
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro: İlişkilerde sorunlar yaşanabilir. Sorumluluklarda artış olası. İçe bakış imkanı tanıyan bu dönemde gereksiz inat yüzünden zorlaşan yaşam alanlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
27
27|29
URANÜS
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro: Sosyal gruplar, dernekler, organizasyonlarda yenilenmeler olabilir. Eski gruplarınıza dönebilirsiniz. Mart ayı itibari ile başlamış romantik konularda duraklamalar yaşanabilir. Sanatsal yetenekleri keşfetmek için koşullar uygun. Romantik konular ve çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Orijinal fikirler üretmek ve farkındalık geliştirici eğitimler söz konusu.
28
28|29
NEPTÜN
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro: Hedef ve ideallerinizde dönüşüm olası. Yurtdışı yabancılar, yüksek öğrenim alanında aksamalar, günün gerçekleriyle uyuşmayan hayaller olabilir.
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