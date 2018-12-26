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Duygusal yoğunluğunuzun arttığı ve kısıtlanmış hissettiğiniz dönemler olacaktır. Bu süreçte kişisel gelişim imkanlarından ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanın. Bu yıl ilişkilerde dengeli olmak, aşırı bağlanmalardan kaçınmak faydalı olur. Şefkatinizi hak eden, sizi bütünleyen insanlara yer açmak adına sizi zora sokan, değer yaratmayan, alışkanlık adına sürdürdüğünüz ilişkilerden sıyrılacaksınız.