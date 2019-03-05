YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı. Binlerce öğrencinin katılımıyla 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan YÖKDİL sınav giriş yerlerini sorgulamak isteyen adaylar YÖKDİL resmi internet sayfasına akın ediyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI! 2019

YÖKDİL sınav giriş belgesini alabilmek için aşağıda bulunan linki tıklamanız yeterli olacaktır. Belge olmadan sınava girmeniz mümkün olmuyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavın ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında sınav sonuçlarına itiraz dönemi başlayacak.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.