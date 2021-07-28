68.120 kitap yayımlandı 0:00 / 0:00

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Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dönemde % 20.9 azaldı. Ülkede 2020'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996.516.020 olarak hesaplandı, bunun % 94.8'ini gazeteler oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazetelerin % 91.1'i yerel, % 6.5'i yaygın (ulusal), % 2.4'ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise % 69.1'i ulusal, % 27.7'si yerel, % 3.3'ü bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının % 82.4'ünü ulusal, % 16.9'unu yerel ve % 0.7'sini bölgesel yayımlananlar, dergilerin toplam tirajının ise % 85.6'sını ulusal, % 13'ünü yerel ve % 1.4'ünü bölgesel yayımlananlar oluşturdu.

Gazetelerin % 2899'u haftalık, % 28.7'si haftada 2 - 6 gün arası, % 18.5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise % 21.8'i aylık, % 20.7'si üç aylık, % 16.3'ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının % 88.6'sını günlük,% 7.8'ini haftada 2 - 6 gün arası, % 2.2'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının % 61.1'ini aylık, % 10'unu haftalık, % 9.2'sini üç aylık, % 8.1'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlanan gazetelerin % 89.9'u siyasi, haber, güncel, % 1.8'i sektörel, mesleki, % 1.7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin % 17.9'u sektörel, mesleki, % 15.1'i akademik, % 7.4'ü eğitim, sınav içerikli yayımlandı.

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2020'de resmi ilan ve reklam bedelleri % 2.6 azalarak 454.729. 980 TL oldu. Yayımlanan materyallerin sayısı 2020'de, 2019'a göre % 14.5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020'de 68.120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8.917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78.500 materyal için ISBN alındı.

Yayınlar konularına göre incelendiğinde, materyallerin% 28.2'si eğitim, % 20'si yetişkin kurgu edebiyat, % 19.2'si akademik, % 14.3'ü yetişkin kültür, % 13.3'ü çocuk ve ilk gençlik, % 5'i ise inanç konulu yayımlandı. Satılan kitap bandrolü sayısı geçen sene 2019'a göre % 2.3 artarak 433. 213.632 oldu.