Doğalgazından elektriğine enerji sektörünün son dönemde önemli mesailerinden birini, hava sıcaklıkları ve “yağış dönemi” olarak adlandırılan kış ve bahar aylarına ilişkin yağış tahmini oluşturuyor. BOTAŞ ve özel sektör gaz şirketlerine göre, bu kış hava sıcaklığı, mevsim normallerinin yarım ya da 1 derece üzerinde seyredecek. Bu durum, konut tüketim talebini düşürecek. Türkiye’nin, 2019 yılı tüketimi 44-45 milyar metreküp düzeyinde gerçekleşecek.

ELEKTRİKTE DURUM NE?

Peki, elektrik üretim ve tüketimine ilişkin öngörüler neler? 2020, kurak mı olacak? Kurak olursa ne olur? Elektrik fiyatlarını etkileyecek bir durum yaşanır mı? Bu soruları, kamu enerji şirketlerinde yıllarca görev yapan, halen elektrik üretimine ve tüketimine ilişkin çalışmalarıyla bilinen eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan’a sorduk.

Doğan, 2018 yılında kış ve bahar aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle su gelirlerinin önemli ölçüde azaldığını belirterek, “Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 72.1’i oranında su geldi” dedi.

2019 yılında yağışların beklenenin üzerinde seyrettiğini kaydeden Doğan, “Karların erimesi de yavaş oldu ve barajlara gelen su miktarı bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla uzun yıllar ortalamasına ve geçen yıla göre önemli artış gösterdi. Uzun yıllar ortalaması 65.2 milyar metreküpken, bu yıl 78.9 milyar metreküpe çıktı. Diğer bir deyişle yüzde 21 arttı. Geçen yıl ekim sonunda 43.7 milyar metreküp su gelmişti. Bu yıl, geçen yıla göre artış da yüzde 80 dolayında” diye konuştu.

SUDAN ÜRETİM REKORA KOŞTU

Doğan, buna bağlı olarak elektrik üretiminde doğalgazın payının azaldığını, suyun payının arttığını belirterek, “2018 yılında doğalgazın payı yüzde 30’un biraz üzerindeydi. Bu yıl 17 düzeyine kadar geriledi. Geçen yıl suyun payı yüzde 20 düzeyindeydi. Bu yıl yüzde 32’nin üzerine çıktı” dedi.

Doğan, doğalgazın payının azalmasının, suyun payının artmasının birim elektrik üretim maliyetlerine de olumlu yansıdığını kaydetti.

2020 YILI TAHMİNLER

Doğan, üst üste iki yıl bol yağışın görülmesinin “nadir” olduğunu belirterek, “Yağışlarda, ekim ayından başlayarak azalma var. Bunun, doğal bir sonucu olarak son günlerde elektrik üretiminde suyun payı düşüyor, doğalgazın payı artıyor” diye konuştu.

Barajlara gelen su miktarının azalması durumunda doğalgazın elektrik üretiminde payının daha da artacağına işaret eden Doğan, “Türkiye’nin üretim profiline ve kaynak dağılımına bakıldığında başka bir şansımız yok” dedi.

Doğalgazın payının artması birim maliyetleri bir miktar artırabileceği belirtiliyor.