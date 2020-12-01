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2020 DİB-MBSTS sınavı iptal mi? DİB-MBSTS sınavı ertelendi mi? 2020 DİB-MBSTS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, yeni koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda pek çok sınavı erteledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020 DİB-MBSTS sınavının 26 Aralık'ta gerçekleşmesi bekleniyordu. 2020 DİB-MBSTS sınavı iptal mi? KPSS DİB-MBSTS sınavı ertelendi mi? 2020 DİB-MBSTS ne zaman?

2020 DİB-MBSTS sınavı iptal mi? DİB-MBSTS sınavı ertelendi mi? 2020 DİB-MBSTS ne zaman?

Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için belirlenen yeni koronavirüs tedbirleri dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan yeni tedbir kararlarının ardından ÖSYM'den pek çok sınavın ertelendiğine dair bir açıklama geldi. 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvurusu gerçekleşen 2020 DİB-MBSTS sınavı iptal mi? DİB-MBSTS sınavı ertelendi mi? 2020 DİB-MBSTS ne zaman?

2020 DİB-MBSTS DHBT SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU
(01 Aralık 2020)

ÖSYM Sınavlarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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