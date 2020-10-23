Yüksek lisans, Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların ihtiyaç duyduğu YDS puanları belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020 YDS sınavı 27 Eylül'de gerçekleşmişti. 2020 YDS sonuçları dün belli oldu. Peki, 2020 YDS sonuçları nasıl öğrenilir? YDS Puanları kaç yıl geçerli? İşte 2020 YDS sonuç sorgula

2020 YDS adayları sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilirler.

2020 YDS SONUÇ SORGULA

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YDS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

YDS Sınavının geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),lisansüstü eğitimi için gerekli bir yabancı dil sınavıdır. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca; “Doktora/sanatta yeterlik/ temel tıp bilimlerinde doktora

programlarına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan

alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine

üniversite senatoları tarafından karar verilir.” hükmü yer almaktadır.