Abonelerden elektrik şirketlerine karne 0:00 / 0:00

Milyonlarca abone, hizmet aldığı şehiriçi elektrik dağıtım şirketine “memnuniyet karnesi” verdi; Kasım 2020 dönemi “memnuniyet anketi” sonuçları ortaya çıktı. Kasım ayında Türkiye memnuniyet endeksi 52.92 olarak belirlendi. Büyükşehirlerden İstanbul’un Avrupa yakası, 50 ile bu endeksin altında kaldı; Anadolu yakası 57 ile endeksin üzerinde skor yaptı. Müşteri memnuniyetinde, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir endeksin üzerinde bulunuyor. Antalya, Diyarbakır ve Mersin endeksin altında skor yapan iller arasında yer aldı.

Türkiye’de 21 şehiriçi elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, elektrik dağıtım sektörünü özelleştirdi ve bu alandan çıkı. Ülke genelinde elektrik dağıtımı özel sektör eliyle yapılıyor.

MEMNUNİYET İÇİN ANKET ÇALIŞMASI



21 şehiriçi elektrik dağıtım şirketi, 45 milyonu aşkın aboneye hizmet veriyor. Abonelerle, belli aralıklarla “müşteri memnuniyet” anketleri yapılıyor. Böylece, abonelerin dağıtım hizmetlerine yönelik nabzı tutuluyor

Ankette; elektrik arıza ve kesintileri, bunlara müdahale süresi, çağrı merkezi hizmetleri, faturalama, elektrik fiyatları ve diğer başlıklarda sorular yer alıyor.

KASIM 2020 SONUÇLARI



Ankette, hesaplama nasıl yapılıyor? Abonelere, 5’li skalada sorular soruluyor. 1 en düşük, 5 en yüksek skoru ifade ediyor. 5 tam skor, 100’e endekslenerek skor hesaplaması yapılıyor.

Buna göre 2020 yılı Kasım ayında Türkiye memnuniyet endeksi 52.92 olarak belirlendi. Büyükşehirlerden İstanbul’un Avrupa yakası, 50 ile bu endeksin altında kaldı; Anadolu yakası 57 ile endeksin üzerinde bir puan aldı. Kasım ayında müşteri memnuniyetinde, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir endeksin üzerinde bulunuyor. Antalya, Diyarbakır ve Mersin endeksin altında skora imza attı. Tabloda, Türkiye memnuniyet endeksinin altında olan iller “gri”, ortalamanın üstünde olanlar “yeşil” boyalı olarak gösteriliyor.

Sektör kaynakları, enerji yönetiminin bu anketlere büyük önem verdiğini, abone memnuniyetinin söz konusu anketlerle düzenli olarak takip edildiğini, dağıtım şirketlerinin memnuniyeti yükseltmek için çalıştığını ve bazı adımlar attığını söyledi.