Abonelerden elektrik şirketlerine karne

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiElektrik2020 yılı kasım ayı memnuniyet anketi açıklandı - haberler
ABONE OL

2020 yılı kasım ayı memnuniyet anketi açıklandı

Milyonlarca abone, hizmet aldığı şehiriçi elektrik dağıtım şirketine “memnuniyet karnesi” verdi; Kasım 2020 dönemi “memnuniyet anketi” sonuçları ortaya çıktı. Ankette, arıza ve kesinti sayısı, bunlara müdahale süresi, çağrı merkezi hizmetleri, elektrik fiyatı, faturalama ve diğer başlıklarda abonelere yönelik sorular yer alıyor. Kasım ayında Türkiye memnuniyet endeksi 52.92 olarak belirlendi

2020 yılı kasım ayı memnuniyet anketi açıklandı - haberler
Abonelerden elektrik şirketlerine karne
0:00 / 0:00

Milyonlarca abone, hizmet aldığı şehiriçi elektrik dağıtım şirketine “memnuniyet karnesi” verdi; Kasım 2020 dönemi “memnuniyet anketi” sonuçları ortaya çıktı. Kasım ayında Türkiye memnuniyet endeksi 52.92 olarak belirlendi. Büyükşehirlerden İstanbul’un Avrupa yakası, 50 ile bu endeksin altında kaldı; Anadolu yakası 57 ile endeksin üzerinde skor yaptı. Müşteri memnuniyetinde, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir endeksin üzerinde bulunuyor. Antalya, Diyarbakır ve Mersin endeksin altında skor yapan iller arasında yer aldı.

Türkiye’de 21 şehiriçi elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, elektrik dağıtım sektörünü özelleştirdi ve bu alandan çıkı. Ülke genelinde elektrik dağıtımı özel sektör eliyle yapılıyor.

MEMNUNİYET İÇİN ANKET ÇALIŞMASI

21 şehiriçi elektrik dağıtım şirketi, 45 milyonu aşkın aboneye hizmet veriyor. Abonelerle, belli aralıklarla “müşteri memnuniyet” anketleri yapılıyor. Böylece, abonelerin dağıtım hizmetlerine yönelik nabzı tutuluyor

Ankette; elektrik arıza ve kesintileri, bunlara müdahale süresi, çağrı merkezi hizmetleri, faturalama, elektrik fiyatları ve diğer başlıklarda sorular yer alıyor.

KASIM 2020 SONUÇLARI

Ankette, hesaplama nasıl yapılıyor? Abonelere, 5’li skalada sorular soruluyor. 1 en düşük, 5 en yüksek skoru ifade ediyor. 5 tam skor, 100’e endekslenerek skor hesaplaması yapılıyor.

Buna göre 2020 yılı Kasım ayında Türkiye memnuniyet endeksi 52.92 olarak belirlendi. Büyükşehirlerden İstanbul’un Avrupa yakası, 50 ile bu endeksin altında kaldı; Anadolu yakası 57 ile endeksin üzerinde bir puan aldı. Kasım ayında müşteri memnuniyetinde, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir endeksin üzerinde bulunuyor. Antalya, Diyarbakır ve Mersin endeksin altında skora imza attı. Tabloda, Türkiye memnuniyet endeksinin altında olan iller “gri”, ortalamanın üstünde olanlar “yeşil” boyalı olarak gösteriliyor.

Sektör kaynakları, enerji yönetiminin bu anketlere büyük önem verdiğini, abone memnuniyetinin söz konusu anketlerle düzenli olarak takip edildiğini, dağıtım şirketlerinin memnuniyeti yükseltmek için çalıştığını ve bazı adımlar attığını söyledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 55,31 dolar
ENERJİBrent petrol 55 doların üstünde
Akkuyu Nükleer AŞ: Santralin 100 kilometre yakınında diri fay hattı bulunmuyor
ENERJİAkkuyu NGS'den deprem açıklaması
Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz Türkali-2 kuyusuna ulaştı
ENERJİ'Fatih, Türkali-2 kuyusuna ulaştı'
Atatürk Barajı 2020'de ekonomiye 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle katkı sağladı
ENERJİ7.2 milyar kilovatsaat enerji üretti
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı
ENERJİElektrikte kurulu güç 96 bin megavata ulaştı
EPDK 2021 doğalgaz tüketim tahminini açıkladı
ENERJİDoğalgaz tüketim tahmini yayımlandı
SON DAKİKA: Kar yağışı barajları doldurdu! Baraj doluluk seviyeleri ne kadar oldu?
ENERJİİşte barajlarda kar yağışının etkisi
Brent petrolün varili 55,47 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş
Fransız ENGIE'nin İZGAZ'ı satışına onay
ENERJİEPDK'dan dev satışa onay
Bakan Dönmez: TANAP’tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti
ENERJİTANAP’tan geçen toplam gaz miktarı açıklandı