The Beatles: Get Back

Peter Jackson’ın yönettiği belgesel, Beatles grubunun 1970 tarihli albümü ‘Let It Be’nin hazırlanış hikâyesini anlatıyor. Jackson’ın yararlandığı en önemli kaynaklardan biri Michael Lindsay-Hogg’un 1969 yılının ocak ayında çektiği ‘Let It Be’ adlı belgesel… Ayrıca, Beatles’ın ünlü çatı konserinin görüntüleri de filmde yer alacak. Jackson, filmde I. Dünya Savaşı üzerine çektiği ‘They Shall Not Grow Old’ adlı belgeselde kullandığı tekniklerden de faydalanıyor ve eski çekimleri çağdaş sinema teknikleriyle yeniden işliyor. Jackson yaptığı bir basın açıklamasında, filmin gerçeklerin mitlerden çok farklı olduğunu ortaya çıkaracağını yazmıştı. Jackson, filmi Paul McCartney ve Ringo Starr’ın işbirliğiyle gerçekleştirdi. Grubun artık hayatta olmayan mensupları John Lennon ve George Harrison’un eşlerinin de projeye onay verip katkıda bulunduklarını belirtelim. Paul McCartney yaptığı bir açıklamada Jackson’un çektiği filmin, 1970 tarihli ‘Let It Be’ adlı belgeselde anlatılanların tümüyle doğruyu yansıtmadığını ortaya çıkardığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Gösterim tarihi: 4 Eylül