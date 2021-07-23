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Haberler Gündem Eğitim 2021-2022 Okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı: İşte okulların açılış tarihi... Yaz tatili ne zaman bitiyor
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2021-2022 Okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı: İşte okulların açılış tarihi... Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz mevsiminin son ayı Ağustos yaklaştıkça okulların ne zaman açılacağına ilişkin aramalar da başladı. Yurdun dört bir yanındaki milyonlarca öğrenci ve öğretmenleri şimdiden okullar ne zaman açılıyor, tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor...

2021-2022 Okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı: İşte okulların açılış tarihi... Yaz tatili ne zaman bitiyor

2021-2022 Okullar ne zaman açılıyor soruları çığ gibi büyüyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlamanın heyecanını yaşayacak. Peki, ilk ders zili ne zaman çalacak? MEB yeni eğitim ve öğretim takviminde okulların başlayacağı tarihi açıkladı. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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