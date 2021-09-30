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2021 Black Friday ne zaman? Black Friday nedir, hangi güne denk geliyor? İşte Efsane Cuma tarihi...

2021 Black Friday için şimdiden heyecanlı aramalar başladı. Dünya genelinde binlerce markanın oldukça önemli indirimlere gittiği Black Friday için artık çok kısa bir süre kaldı. Peki bu yıl Efsane Cuma hangi güne denk geliyor?

2021 Black Friday ne zaman? Black Friday nedir, hangi güne denk geliyor? İşte Efsane Cuma tarihi...

2021 Black Friday indirim günleri için geri sayım başladı. ABD'de başlayan ve yıllar içinde küresel bir hale gelen Black Friday 2021 ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki Black Friday bu yıl hangi güne denk geliyor?

BLACK FRİDAY 2020 NE ZAMAN, HANGİ GÜN??

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlayacaktır fakat şu anlık herhangi bir markadan Black Friday indirimi açıklaması gelmedi.

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimi yapması bekleniyor.

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