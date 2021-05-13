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2021 DGS başvuruları başladı mı? 2021 ÖSYM DGS başvuruları tarihleri ve sınav tarihleri

2021 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar 2021 DGS başvuru tarihlerini merak ediyor. Her yıl önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına katılıyor. ÖSYM 2021 sınav takvimiyle birlikte 2021 DGS tarihlerini duyurmuştu. 2021 DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2021 DGS başvuruları başladı mı? 2021 ÖSYM DGS başvuruları tarihleri ve sınav tarihleri

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi belli oldu. 2021 DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAVI BAŞVURU TARİHİ

Kazanılan puanların sadece sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılı içerisinde geçerli olacağı 2021 DGS sınavı başvuruları 21.05.2021-31.05.2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 DGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 150 dakika süren DGS sınavı 2021 sonuçları, ÖSYM takvimine göre, 12.08.2021 tarihinde açıklanacak.

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