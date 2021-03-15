Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Grammy, dün gece dağıtıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ödül ve kırmızı halı törenlerinin aksine Grammy'de tam anlamıyla bir kırmızı halı seremonisi gerçekleşti. Ödül törenine katılan ünlüler hem kırmızı halıda hem de sahnede izleyenleri büyüledi. İşte 2021 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıdan kameralara yansıyan ünlüler...