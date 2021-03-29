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2021 ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı nedir, kaç rekat?

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayının başlamasına günler kaldı. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayı içinde kılınan teravih namazı araştırılıyor. 2021 ilk teravih namazı ne zaman? Teravih namazı nedir, kaç rekat?

2021 ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı nedir, kaç rekat?

2021 Teravih namazının ne zaman, saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. İslam dininin en önemli ayı olan Ramazan ayında yapılan ibadetlerden biri de teravih namazı. 2021 yılında ilk teravih namazının ne zaman kılınacağı araştırılıyor. 2021 ilk teravih namazı ne zaman? Teravih namazı nedir, kaç rekat?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Ramazan ayı 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece yapılacak ilk sahurla başlıyor. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olacak.

2021 İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak.

2021 İMSAKİYE: SAHUR, İFTAR VE NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Terâvih namazı, Kutsal Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Bu sebeple teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır. Sekiz rekatta kılınabilir.

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