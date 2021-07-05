TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti. Enflasyon artışı bir çok kaleme etki ediyor. Kıdem tazminatının artışında da önemli bir rol oynuyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da 8.224,10 TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir çalışanın brüt maaşı son belirlenen kıdem tazminatı tavanının yani 7.638,96 TL'nin üzerindeyse kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışan ise çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu kıdem tazminatını hesaplayabilir. En yüksek kıdem tazminatı yasa ile belirlenmektedir. Bu rakam Temmuz ayı itibariyle 8.224,10 TL olarak belirlenmiştir.