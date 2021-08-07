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2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2021 KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

KPSS adaylarının aylar süren heyecanlı bekleyişi sona erdi, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları bu sabah başladı. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumunun sona ermesiyle birlikte "2021 KPSS A grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılmaya başladı. 2021 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte merak edilenler

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2021 KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, devlet kadrolarında memur olarak çalışma isteyen adayların katıldığı 2021 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. ÖSYM takvimine göre sonuç tarihleri

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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