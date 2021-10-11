Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam 2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
ABONE OL

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Kanadalı David Card ile ABD'li ekonomistler Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı.

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Nobel ekonomi ödülü istihdam ekonomisine yönelik ampirik katkılarıyla David Card'a ve nedensel bağıntıların analizine metodolojik katkılarıyla Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

Ödül sahibi ekonomistlerin yaklaşımlarının diğer alanlara uzanabildiği ve ampirik araştırmalarda devrimci yenilikler getirdiğine işaret edildi.

Ödül açıklamasında Angrist ve Imbens'in doğal deneyimlerden neden ve sonuçla ilgili hangi çıkarımların elde edilebileceğini gösterdikleri belirtildi.


Guido W. Imbens


Joshua D. Angrist

İkili tarafından geliştirilen çerçevenin, gözleme dayalı verilerle çalışan araştırmacılar tarafından geniş ölçüde adapte edildiği ifade edildi.


David Card

Açıklamada David Card'ın doğal deneyimleri kullanarak David Card'ın eğitim, göç ve asgari ücretin istihdam piyasasına etkilerini analiz ettiğini altı çizildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pamuk fiyatı son 10 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Pamuk rekor tazeledi
Türkiyeden 9 ayda 115 ülkeye 13,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi
İŞ-YAŞAM 9 ayda 115 ülkeye çay ihraç edildi
Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamındaki Eşme-Salihli kesimi T-1 Tünelinde yarın ışık görülecek
İŞ-YAŞAM T-1 Tüneli'nde yarın ışık görülecek
THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu
İŞ-YAŞAM THY, Avrupa'da en çok uçan 2. şirket oldu
Limon ihracatında hedef 300 milyon dolar
İŞ-YAŞAM Limon ihracatı yüzde 48 arttı
Ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Tavuk eti üretimi yüzde 22.9 arttı
Ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Toplanan inek sütü miktarı arttı
SON DAKİKA! İşsizlik rakamları açıklandı - İşte TÜİK'in ağustos işsizlik rakamları
İŞ-YAŞAM İşsizlik rakamları açıklandı
Demir ve demir dışı metaller sektöründen 9 ayda 8,9 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM 9 ayda 9 milyar dolar ihracat
Vergi beyannamesi verme süresinin 1 ay erkene çekilmesine itiraz
İŞ-YAŞAM Sürenin erkene çekilmesine itiraz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.