Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu 0:00 / 0:00

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Nobel ekonomi ödülü istihdam ekonomisine yönelik ampirik katkılarıyla David Card'a ve nedensel bağıntıların analizine metodolojik katkılarıyla Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

Ödül sahibi ekonomistlerin yaklaşımlarının diğer alanlara uzanabildiği ve ampirik araştırmalarda devrimci yenilikler getirdiğine işaret edildi.

Ödül açıklamasında Angrist ve Imbens'in doğal deneyimlerden neden ve sonuçla ilgili hangi çıkarımların elde edilebileceğini gösterdikleri belirtildi.

İkili tarafından geliştirilen çerçevenin, gözleme dayalı verilerle çalışan araştırmacılar tarafından geniş ölçüde adapte edildiği ifade edildi.

Açıklamada David Card'ın doğal deneyimleri kullanarak David Card'ın eğitim, göç ve asgari ücretin istihdam piyasasına etkilerini analiz ettiğini altı çizildi.