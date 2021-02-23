Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması bekleyen milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Erdoğan "2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Detaylı açıklamaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.