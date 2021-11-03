EGM, 2021 Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tercihleri 13-27 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen PMYO sınavı sonuçlarına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

2021 PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO Müdürlüklerine planlamaları yapıldı.

PMYO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

2021 PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PMYO YEDEK LİSTESİ NE İŞE YARAR?

Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO Müdürlüklerine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 07 Kasım 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar planlandıkları PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunacaklar.