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2021 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçilmiş, kontrollü normalleşme kararları doğrultusunda yeniden yüz yüze eğitime başlanmıştı. Öğrenciler ve veliler yaz tatili tarihini merak ediyor. 2021 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı!

2021 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı!

Covid-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Salgının etkisiyle uzun süre evlerden online eğitimle öğretime devam eden öğrenciler okullara geri döndü. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gündeme gelen yaz tatili konusu ile ilgili beklenen açıklama geldi. 2021 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

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